Kupovina novog frižidera često znači i ulaganje od nekoliko stotina evra, pa zato nije prijatno kada već posle mesec dana primetite kvar ili neobično ponašanje uređaja.

Upravo to se dogodilo jednom Beograđaninu u čijem se frižideru, reklamiranom kao „No frost“, vrlo brzo stvorila santa leda. Pravi „glečer“, kako je opisao.

Na prvi pogled, problem je izgledao kao greška proizvođača. Međutim, tragajući za uzrokom, vlasnik je došao do neočekivanog otkrića: krivac je bila – lubenica.

Kako nastaje led i zašto je lubenica problem

Iako „No frost“ sistemi sprečavaju zaleđivanje ventilacijom i ravnomernim rasporedom hladnog vazduha, hrana prislonjena uz zadnji zid frižidera može blokirati cirkulaciju. Kada se to dogodi, vlaga iz namirnica kondenzuje se i formira led.

Posebno su problematične velike i sočne namirnice poput lubenice. Blizina zida i velika količina vlage stvorile su uslove za formiranje komada leda, i to baš u frižideru koji bi trebalo da takve pojave spreči.

Nakon što su namirnice odmaknute od zida i santa otopljena, problem se više nije ponavljao.

Šta potrošači moraju da znaju

Stručnjaci savetuju:

– Nikada ne naslanjajte veliku i sočnu hranu direktno na zadnji zid frižidera.

– Ostavite bar 2–3 cm prostora da bi hladan vazduh mogao nesmetano da cirkuliše.

– Redovno proveravajte da li je unutrašnjost frižidera suva i da nema kondenzacije.

– U suprotnom, može doći do stvaranja leda, većeg opterećenja za motor, pa čak i do povećane potrošnje struje.

Frižideri sa oznakom No frost nisu „čarobni“ – i dalje zavise od načina na koji ih koristimo. Lubenica, krastavci ili bilo koja druga namirnica bogata vodom mogu da izazovu problem ako se stave uz zid uređaja.

Dakle, ako želite da vaš novi frižider potraje, pazite gde odlažete lubenicu – može vam uštedeti i nerviranje i novac.