Miodrag Pavlović iz Skupljena kod Vladimiraca, ima najveći zasad oraha u tom kraju. Novac zarađen u inostranstvu, pre četri godine, uložio je u ovu proizvodnju.

Na 1.200 mladih stabala, već ima po neki orah. U zasad od pet hektara u Posavotamnavi, uložili su Pavlovići, kažu, veliki novac i trud, a prvi ozbiljniji rod očekuje sledeće godine.

Miodrag Pavlović iz Skupljena, kaže: "Težak je to rad ko se prihvati tog posla. Iziskuje mnogo rada, mnogo truda, mnogo odricanja. Ja sam ipak to prihvatio. Sad ovi moji, moja rodbina me podržava, supruga isto tako. Pošto nismo imali nikakve priključke od mašina, pa sad to polako kupujemo, dopunjujemo se. Nešto radimo i ručno, ne možemo sve da kupimo, nismo u finansijskoj mogućnosti. Mnogo je para uložemo, mi smo ovde preko 300.000 evra uložili."

Posadili su sortu koja daje veliki prinos i ima kvalitetan plod. Veruju da će uz primenu svih agrotehničkih mera, u narednim godinama po stablu rađati i do 50 kilograma oraha.

Miodrag Pavlović dodaje: "Ovaj orah je jako dobar, kvalitetan, možete ga rukom samo malko pritisnuti i ljuska pukne. Unutra je jako lep i zdrav i kvalitetan. Kakva je to sorta? To je čendler, to je tursko američka sorta, ovih zadnjih godina je veoma aktulena svuda u svetu, i mnogo je ljudi koristi, zasađuje."

Plantažu navodnjavaju iz bunara koji je dubok 236 metara. Žive na relaciji Skupljen - Beč, i veruju da je orah investicija za budućnost cele porodice.

Ljubica Pavlović, iz Skupljena, objašnjava: "Mi ćemo sigurno da dođemo, sad za decu ne znamo. I oni će verovatno, jer moj sin najviše voli Srbiju, verovatno će da dođe i on. On je aj-ti tehnika, radi u jednoj firmi, a snajka, ona je austrijanka, isto radi tamo."

Miodrag Pavlović, navodi: "Mi smo hteli maksimalno da uložimo tu sve što imamo, da bi jednog dana mogla deca da preuzmu i žive od toga. Možda bi, ako bi sve išlo kako treba, jednog dana dokupili još zemlje i zasadili. Fali nam jedno pet hektara, da imamo deset hektara."

Orah je otporan, ali zahtevan za proizvodnju. Uz navodnjavanje, i održavanje zasada, neophodna je i česta prihrana. Volju da rade imaju, a dobroj otkupnoj ceni ploda Miodrag i Ljubica se nadaju.