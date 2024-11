Cena oraha u sezoni slava otišla je nebu pod oblake. Kilogram ovog koštunjavog voća bez kog ni jedna slavska trpeza ne može da se zamisli košta i do 2.000 dinara!

Najskuplji orasi su u Beogradu. U prestonici je njihova cena od 1.200 do 2.000 dinara po kilogramu!

Odmah nakon beogradskih pijaca, nalaze se i one u Šapcu, gde se cena ovog koštunjavog voća ne razlikuje mnogo. Najjeftinije orahe koje ćete pronaći koštaju 1.200 dinara, a najskuplji su 1.500 dinara po kilogramu. Na Limanskoj pijaci u Novom Sadu, za kilogram oraha je potrebno izdvojiti od 850 dinara, pa sve do 1.000 dinara.

U Paraćinu kilogram sitnih oraha cene od 800 do 1000 dinara, dok su krupniji nešto skuplji, i to od 1000 do 1300 dinara. Na paraćinskoj pijaci kralja slavske trpeze nećete lako naći. Nema puno prodavaca koji u ponudi imaju orahe, a i oni koji ih nude, podelili su ih na sitnije i krupnije.