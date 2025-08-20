Slušaj vest

U Nemačkoj bi kazna iznosila 180 evra. Međutim, jedan prebrzi vozač iz Švajcarske morao je mnogo dublje da posegne u džep.

Švajcarski sud osudio je jednog multimilionera na visoku novčanu kaznu jer je uhvaćen kako vozi 77 km/h u zoni ograničenja od 50 km/h.

Razlog: U Švajcarskoj se prekršaji prekoračenja brzine strogo kažnjavaju. Prekoračenje od 27 km/h u Lausanni dovelo je do krivične prijave. Sud je sada doneo presudu za prekršaj iz avgusta 2024. i osudio muškarca na 40 dnevnih dohodaka.

Veliko bogatstvo, velika kazna

Pošto vozač, prema pisanju 24 Heures, spada među 300 najbogatijih Švajcaraca i poseduje imovinu od nekoliko stotina miliona franaka, dnevni iznos kazne određen je na 2.000 franaka. Sa tako izračunatom kaznom od 80.000 franaka, sud je izrekao i dodatnu novčanu kaznu od 10.000 franaka. Ukupno – 90.000 franaka, što je oko 95.500 evra.

Međutim, sud je kaznu od 80.000 franaka uslovno odložio – multimilioner je mora platiti samo ako u naredne tri godine ponovi prekršaj. Novčanu kaznu od 10.000 franaka mora platiti odmah.

Manje stroge kazne u Nemačkoj

Pre osam godina isti milioner već je bio kažnjen – tada sa 60.000 franaka kazne i 10.000 franaka globe.

U Nemačkoj bi ga sadašnji prekršaj znatno jeftinije koštao: prema aktuelnom prekršajnom katalogu, prekoračenje od 26 do 30 km/h unutar naseljenog mesta iznosi 180 evra. Uz to se može izreći i zabrana vožnje na mesec dana – što se, međutim, obično odnosi samo na ponovljene prekršioce u roku od 12 meseci.