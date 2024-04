ZBOG ČEGA SU CENE GORIVA U REGIONU ZNATNO MANJE? Stručnjaci odgonetnuli: Nije tako bilo do pre dve godine, država tako mnogo gubi

Cena litra dizela u Srbiji trenutno je 206 dinara. U susednoj Bosni i Hercegovini litar je ravno 40 dinara jeftiniji.

Zato i ne čudi da oni kojima se to isplati redovno odlaze da rezervoare pune na pumpama blizu granice.

Gosti "Pulsa Srbije" koji su diskutovali o ovoj temi bili su Dejan Gavrilović, udruženje Efektiva i Tomislav Mićović, generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija.

Mićović je odgonetnuo zbog čega je u regionu gorivo toliko skuplje:

02:37 ZBOG ČEGA SU CENE GORIVA U REGIONU ZNATNO MANJE? Stručnjaci odgonentnuli: Nije tako bilo do pre dve godine, država tako mnogo gubi

- Kada se porede cene goriva u dve zemlje, onda i ta cena mora da se poredi u dva segmenta. Dakle, prvi je, osnovna cena naftnog proizvoda, u kojem je sadržano sve, od istraživanja, proizvodnje, transporta, prerade, do benzinske stanice, a to je recimo 104 dinara, ako je dizel 206, a tih 102 dinara su državne dažbine i to one direktne koje se plaćaju na litar goriva. Kada uporedite te dažbine, one su zadužene za formiranje te ključne razlike u ceni. Osnovna bazna naftna cena se malo razlikuje, ali ipak se razlikuje zbog razlike u poslovanju svake zemlje. Nije svejedno da li ste na obali mora ili ste zaključana zemlja kao Makedonija, Srbija, Mađarska ili Slovačka. Ključnu razliku prave državne dažbine, ali to je deo ekonomske politike svake države, na to ne može uticati naftni sektor.

Gavrilović je rekao da država mnogo gubi kada ljudi idu preko granice da sipaju gorivo:

- Prosta logika, bez zalaženja u dublju matematiku, gorivo u Hrvatskoj je pre dve godine stalno bilo skuplje od ovoga u Srbiji. Uvek kada sam išao tamo, sipao sam na poslednjoj pumpi u Srbiji. Međutim, u poslednje dve godine, pa i sada, gorivo u Hrvatskoj je znatno jeftinije. Bio sam u Zagrebu, ali sam sada kontra, sipao sam gorivo na poslednjoj pumpi u Hrvatskoj i tu naša država, ko god tako radi, a videli smo da rade, gubi. Država tu gubi. Pali su i prihodi ove godine.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

00:14 Sipao gorivo za 9.000 i pobegao sa pumpe u Altini