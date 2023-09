UDAR NA DŽEP! Ovo poskupljuje od 1. oktobra: Uskoro i 2 nove akcize, a evo i koje

Za nikotinske vrećice koje se stavljaju između usne i desni, takozvani "snus" od januara sledeće godine takođe će se plaćati akciza, a istim nametom biće opterećen i prirodni gas kao energent za grejanje i pogon motornih vozila, ali od januara 2025. godine.

Ovo su samo neke od novina koje su predviđene izmenama važećeg Zakona o akcizama koje je usvojila Vlada Srbije. Tu su i postojeći nameti, koji će važiti već od 1. oktobra, a to su specifične akcize za gorivo i druge derivate nafte, duvanske prerađevine i alkoholna pića, kafu i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta u iznosu od osam odsto.

"Snus" ne postoji kao kategorija u postojećem Zakonu o duvanu, pa se očekuje da će uskoro doći i do promena ovog propisa.

- S obzirom na to da se tržište duvana i duvanskih proizvoda kontinuirano menja, idući u smeru razvoja novih i alternativnih proizvoda, koji u svom sastavu ne sadrže duvan, ali sadrže nikotin, ovim zakonom predlaže se uvođenje novog akciznog proizvoda – nikotinske vrećice - stoji u obrazloženju Predloga izmena i dopuna Zakona o akcizama.

Novi zakon predviđa da se akciza na nikotinske vrećice plaća na jedan kilogram neto mase sadržane u nikotinskim vrećicama, u iznosu od 4.500 dinara po kilogramu.

Snus je vrsta duvana koja se ne puši, već se pakuje u ambalažu koja podseća na kesice čaja i žvaće. To je kombinacija duvana koji je napravljen tako da se gurne između vilice i obraza i onda on pušta duvanske produkte. Ono što je najveći problem, postoje zaslađeni američki proizvodi i deluje slatko ali nije, opasno je. Stručnjaci upozoravaju da je to jedan težak narkotik.

SNUS JAKO OPASAN Snus može da dovede do velikih oštećenja, raka, moždanog udara, a utiče i na seksualne funkcije. Ako devojka počne da ga koristi pre puberteta, ostaće niska, imaće manje sekundarne seksualne osobine, imaće neredovne menstruane cikluse. Kod muškaraca može da se desi da imaju oštećene spermatozoide, a kod trudnica velika šansa da dete im posle ima autizam, leukemiju i razne bolesti.

Akciza i na prirodni gas

Drugi proizvod koji će se ubuduće oporezivati akcizom je prirodni gas, na koji će se akciza naplaćivati počev od 2025. godine, a konkretni iznosi će zavisiti od svrhe za koju se gas upotrebljava.

- Na prirodni gas za krajnju potrošnju plaća se akciza u iznosu od 1.097,20 dinara po megavatsatu za pogon motornih vozila i akciza u iznosu od 63,30 dinara za megavatsat za grejanje - navodi se u Predlogu zakona.

Akcize na gorivo

Akciza na olovni benzin biće 66,42 dinara za litar, sada - 61,50 dinara.

Na bezolovni benzin akciza će biti 62,47 dinara, sada - 57,84 dinara.

Na gasna ulja nova akciza iznosiće 64,24 dinara, sada - 59,48 dinara.

Na kerozin biće 74,89 dinara, sada - 69,34 dinara

Na tečni naftni gas biće 48,78 dinara, sada - 45,17 dinara. foto: Zorana Jevtić

Akcize na alkoholna pića

Od 1.oktobra porašće i akcize na sve vrste alkoholnih pića: umesto dosadašnjih 46.250 dinara na jaka alkoholna pića naplaćivaće se 49.950 dinara nameta. Kada su u pitanju niskoalkoholna pića plaća se 23,14 dinara po litru, a biće 24,99 dinara, i odnosiće se na pića koja nisu pivo i koja imaju sadržaj alkohola ispod pet odsto.

Na pivo iznosi 26,44 dinara po litru, a biće 28,55 dinara i ta akciza će važiti i za niskoalkoholna pića koja sadrže pet odsto ili više procenata alkohola (vino, na primer).

Akcize na kafu

Akciza na kafu plaćaće se na jedan kilogram neto mase u iznosu od 100,43 dinara na neprženu kafu (trenutno iznosi 92,99 dinara), dok će na prženu kafu akciza biti 125,53 dinara po kilogramu (sada je 116,23 dinara).

Na ljuspice i opne od kafe akciza će biti 138,08 dinara po kilogramu (sada je 127,85 dinara), dok će se na ekstrakte, esencije i koncentrate od kafe naplaćivati 188,31 dinara (sada je ovaj namet 174,36 dinara po kilogramu).

Akciza na kafu za jedan kilogram neto mase kafe sadržane u gotovom proizvodu naplaćivaće se u iznosu od 376,62 dinara po kilogramu (a sada je 348,72 dinara).

