Slušaj vest

Reč je o zahtevnom i rizičnom poslu, ali i o poziciji koja donosi stabilna i relativno visoka primanja.

Nemački mediji navode da se carinski službenici specijalizovani za finansijsku kontrolu rada na crno bave proverama da li poslodavci isplaćuju zakonski propisane minimalne satnice, da li su firme uredno registrovane i da li se uplaćuju obavezni doprinosi za socijalno osiguranje.

U tim kontrolama, zajedno sa kolegama, oni obilaze različite objekte gde se najčešće proverava postojanje neprijavljenog rada i ilegalnog zapošljavanja:

Restorane i kioske brze hrane,

Gradilišta,

Dostavne službe. Kolika je plata carinskog službenika koji istražuje rad na crno?

Nemački mediji objavili su primer primanja jedne carinice koja radi na suzbijanju neprijavljenog rada. Njena osnovna plata, prema platnom razredu A7 (stepen 2), iznosi 3.142 evra. Budući da posao nosi određeni nivo rizika, službenici ostvaruju i policijski dodatak od 228 evra.

Kao državni službenici, carinici imaju ograničen broj odbitaka – u ovom slučaju se od bruto iznosa od 3.375 evra odbijaju samo porez na dohodak i privatno zdravstveno osiguranje. Nakon tih odbitaka, neto mesečna plata iznosi 2.596 evra, dok godišnja bruto zarada dostiže oko 40.166 evra.

Foto: Nemanja Nikolić

Plate u carinskoj službi u Nemačkoj definisane su saveznim zakonom i zavise od nivoa karijere (srednja, viša ili visoka služba) i radnog iskustva. Početne bruto plate za nove službenike kreću se otprilike od 2.960 evra u srednjoj službi do oko 3.350 evra u višoj službi.

Prednosti državnog posla: Reč je o sigurnom radnom mestu koje nudi i dodatne pogodnosti. Kao državni službenici, radnici ne plaćaju doprinose za zakonsko zdravstveno osiguranje ni osiguranje za slučaj nezaposlenosti, što im na kraju obezbeđuje osetno višu neto platu u odnosu na mnoge druge profesije.

Plata može rasti i iznad 6.000 evra

Tokom obuke, primanja iznose oko 1.473 evra mesečno u srednjoj službi, odnosno oko 1.744 evra u višoj službi kroz dualni studijski program. Na početku karijere, plate se kreću od oko 2.500 evra bruto u srednjoj službi, dok u višoj službi iznose između 2.900 i 3.300 evra bruto.

Sa napredovanjem u karijeri moguće je dostići i znatno veće iznose - iskusni službenici i rukovodeći kadrovi mogu zarađivati i do 6.400 evra bruto mesečno.

U Nemačkoj trenutno deluje oko 9.700 službenika u jedinici za finansijsku kontrolu rada na crno. Prema podacima Saveznog ministarstva finansija, tokom prošle godine kontrolisano je više od 25.000 poslodavaca. Istovremeno je pokrenut višestruko veći broj kaznenih postupaka:

U sektoru ugostiteljstva zabeleženo je više od 13.000 upravnih prekršaja.

Sumnje na neprijavljeni rad otkrivene su i u brojnim frizerskim i kozmetičkim salonima, gde je ispitano gotovo 15.787 osoba.

Ogromne razmere rada na crno

Više od 20.000 sprovedenih intervjua rezultiralo je velikim brojem kaznenih postupaka u sektorima dostave, prevoza i logistike. Prema Nemačkom ekonomskom institutu (IW), u zemlji svake godine više od tri miliona ljudi radi neprijavljeno, često iz finansijske nužde.

Ukupni finansijski gubitak od 25.800 poslodavaca koji su bili predmet istraga u 2025. godini iznosio je oko 675 miliona evra. Ta brojka uključuje neplaćene poreze, doprinose za socijalno osiguranje, neprijavljene minimalne plate i druge oblike finansijskih nepravilnosti.

Prema podacima carinskih vlasti, sprovedene istrage dovele su i do strogih kaznenih presuda koje ukupno iznose oko 1.200 godina zatvora.