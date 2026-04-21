Uz povećanu imigraciju i potražnju za stanovima, problem su česti razvodi, što čini neophodnim obezbeđivanje većeg broja stambenih jedinica.

Dok država pokušava da pronađe načine da mladima obezbedi krov nad glavom, neki gradovi se suočavaju sa specifičnim situacijama.

Na primer, Varaždin se suočava sa imigracijom i velikom potražnjom zbog relativno niskih cena nekretnina, ali nema stanova, kao ni drugde. Roman Veršić, direktor Javne ustanove Gradski stanovi, otkrio je u intervjuu za eTV Studio da je razlog za to, između ostalog, i razvod braka.

- Tržište u Varaždinu je i dalje pod velikim pritiskom, a potražnja je izuzetno velika. Grad Varaždin je poželjna destinacija za život, pa ljudi dolaze iz drugih gradova, okolnih naselja i cele županije. Pored toga, još jedan segment koji dodatno vrši pritisak na tržište stanovanja jeste kvalitet života, odnosno činjenica da imamo veći broj razvoda, što u praksi znači da umesto jednog, često treba da obezbedimo dve stambene jedinice. Sve to zajedno stvara dodatni pritisak na tržište i videćemo kako će se to dalje razvijati - rekao je Veršić.

Prema podacima Ministarstva pravde i uprave, prošle godine u Varaždinskoj županiji sklopljeno je 568 brakova, isto kao i 2024. godine.

Iako podaci o razvodima za prošlu godinu nisu dostupni, prethodne godine je zabeleženo 188 razvoda.

Inače, Varaždin je 2023. godine držao rekord po najvećem broju razvoda. Od ukupno 130 brakova, raskinuto je 64. Statistika ukazuje na povećanje broja sklopljenih brakova, ali i razvoda, što potvrđuje Veršićeve reči da razvodi utiču i na stambenu situaciju u tom gradu.