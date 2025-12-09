Slušaj vest

Od 15. oktobra do 1. decembra tržište nekretnina u Beogradu svedočilo je događaju bez presedana. U svega četrdeset sedam dana, luksuzni stambeni kompleks The Dorcol Residence prodao je već sto stanova iz svoje prve faze od ukupno 459, a to je rezultat koji do sada nije zabeležen ni kod jednog projekta u segmentu premijum stanovanja na domaćem tržištu u poslednjih nekoliko godina. Ovaj rekord potvrđuje da Beograd ima sve više kupaca koji prepoznaju vrednost u kvalitetu, lokaciji i dugoročnoj viziji projekta.

Foto: Promo

Smešten u srcu starog Dorćola, na uglu ulica Dunavska i Knežopoljska, ovaj kompleks donosi novi standard urbanog luksuza. U okviru zatvorenog koncepta nalaze se podzemna garaža, privatno dvorište, concierge usluga i komercijalni sadržaji u prizemlju, kreirani za kupce koji traže spoj privatnosti, estetike i funkcionalnosti.

Foto: Promo

Projekat je pažljivo uklopljen u postojeću gradsku strukturu, poštujući ritam i karakter naselja. Dve faze gradnje ponudiće luksuzne rezidencije organizovane oko zelenih dvorišta i otvorenih prostora, stvarajući ravnotežu između privatnog i urbanog života.

Pored naselja će prolaziti i Linijski park, čime će The Dorcol Residence biti povezan sa najmodernijim delom budućeg Beograda. Arhitektonsko rešenje razvijeno je u saradnji sa londonskim studiom MAWD | March and White Design, inspirisano beogradskim priobaljem i tokom reke Dunav. Stambeni spratovi projektovani su tako da pruže maksimalnu privatnost, obilje prirodnog svetla i fleksibilnost različitih tipova stanovanja.

Foto: Promo

O uspehu projekta svedoči i pažljivo osmišljena bilbord kampanja koja je u decembru osvanula širom Beograda. Na više od sedamdeset lokacija, od Slavije do Ušća, pojavile su se jednostavne, ali upečatljive poruke:

„Prodato prvih 100 stanova.“

Foto: Promo

Minimalistički vizual, bez nepotrebnih slogana, postao je simbol tržišnog trijumfa i pokazao da uspeh može da bude najbolja reklama.

„Ljudi više ne kupuju kvadrat, već način života. The Dorcol Residence nije samo zgrada to je zajednica i simbol novog poglavlja Beograda. I što je najvažnije, naši kupci nam veruju jer iza sebe imamo veliki broj realizovanih projekata,“ poručuju iz kompanije Brixwell Investment.

Ova beogradska kompanija ima više od petnaest godina iskustva u razvoju prestižnih stambenih objekata i prepoznatljiv je investitor u segmentu luksuzne gradnje.