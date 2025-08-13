Slušaj vest

Toliko bar traži za sobu vlasnik stana koji se nalazi u blizini velikog točka, čuvene turističke atrakcije Wurstelprater, koju godišnje poseti 4,2 miliona ljudi.

- Izdjem sobu u Beču, 350 evra mesečni najam. Stan se nalazi u 2 bečkom bicirku u blizini Pratera. U cenu su uračunati svi mesečni troškovi - piše u oglasu koji je objaljen na portalu Dijaspora online.

Ipak, ni za tu cenu vlasnik neće da iznajmi sobu bilo kome, već osoba koja ima nameru da živi u njoj mora da ispuni dva važna uslova.

- U obzir dolaze samo uredne i normalne osobe - ističe se u oglasu

Koliko je ovim uslovima vlasnik smanjio broj potencijalnih kandidata za stanara sobe teško je prognozirati, ali svi koji smatraju da ispunajvaju uslove, a u potrazi su za smeštajem u austrijskoj prestonici mogu da pokušaju.

