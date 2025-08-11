Slušaj vest

Zahtev je izradila firma ECologica URBO doo iz Kragujevca, a reč je o projektu koji je jesenas Agencija za prostorno planiranje i urbanizam stavljala na javnu prezentaciju.

Prema tom urbanističkom projektu u blokovima 28, 29 i 30, sa leve strane mosta Gazela gledano ka Novom Beogradu (preko puta Ložionice), za projekat Beograd na vodi planirana je gradnja gradske pijace u bloku 28, dok je u delu bloka 29a predviđena izgradnja hotela i stambeno-poslovnog kompleksa.

Hotel, udaljen oko 460 metara od mosta Gazela, spratnosti 1Po+P+M+7+T i površine od 6.831 m2, biće podeljen na tri funkcionalne celine, hotelske sobe, javne sadržaje i servisni deo.

Ukupno su projektovane 163 smeštajne jedinice.

Gornji spratovi od drugog do sedmog, projektovani su kao dvotrakt hotelskih soba duž hodnika. Javni sadržaji hotela predviđeni su u prizemlju i na prvom spratu. Na prvom spratu se nalazi multifuncionalni prostor sa salama za konferencije i sportsko rekreativni sadržaji, dok su na prizemlju restoran i bar uz ulazni hol.

Deo prizemlja prema mostu Gazela i u zadnjoj zoni predviđen je za servisni deo, kao i većina podrumske etaže. U podrumu je smeštena garaža sa ulaznom rampom u dnu parcele.

Lokacija pored Gazele na kojoj će biti građen hotel sa četiri zvezdice Foto: Printscreen/ECOlogica URBO

Podsetimo, u aprilu prošle godine Vlada Srbije donela je odluku o izradi izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene područja priobalja reke Save za projekat Beograd na vodi.

Prema toj odluci, Beograd na vodi se širi na područje opština Savski venac, Stari grad, Novi Beograd i Čukarica, na površini od oko 327 ha.