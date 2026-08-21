Slušaj vest

Državni subvencionisani krediti za mlade mnogima su otvorili vrata do prvog stana, jer činjenica je da se do ključeva nekretnina danas ne stiže baš tako lako. Kupci danas vagaju gde da traže stan, kakav kredit da uzmu i koliko će ih sve to na kraju koštati.

Kako subvencionisani stambeni krediti za mlade utiču na tržište, a kako na cene kvadrata, za emisiju "Redakcija", otkrio je Dušan Mirkulovski, stručnjak za nerketnine.

- Radi se o tome da su krediti za mlade, koji su uvedeni tokom prethodne godine, značajno uticali na tržište nekretnina, jer su ljudima koji ranije nisu imali dovoljno novca za učešće omogućili da postanu kupci stanova. Mladima je zaista bilo teško da prikupe sredstva za učešće, imajući u vidu troškove života, tako da je ovo bila dobra prilika za one koji prvi put kupuju nekretninu. Kada se ponovo poveća obim ovih kredita, to predstavlja dodatni podsticaj ljudima koji tek ulaze u prvu kupovinu stana. Međutim, to je istovremeno napravilo određene promene na tržištu. Stanovi u nižem cenovnom rangu, odnosno do 100.000 ili 120.000 evra, postali su nešto skuplji, jer ih je na tržištu bilo veoma malo - počeo je Mirkulovski.

Dušan Mirkulovski Foto: Kurir Televizija

"Prodavac će pre prodati stan kupcu koji plaća u gotovini"

Kako je objasnio, procedura i papirologija dodatno su otežavale kupovinu stana preko kredita za mlade, posebno kada prodavci nisu želeli da čekaju realizaciju kredita.

- Problem je bio i u tome što je bilo teško pronaći odgovarajuće stanove, a dodatne poteškoće stvarali su procedura i potrebna dokumentacija. Kada kupujete stan, naročito manji stan od oko 30 kvadrata, a imate kredit, procedura za dobijanje novca traje određeno vreme. Kod subvencionisanih kredita to može trajati i nešto duže, pa prodavac često nije spreman da čeka. Ako ima kupca koji plaća u gotovini, prodavac će često pre izabrati njega, jer mu je brzina najvažnija. Prodaće stan nekome ko može odmah da isplati novac, umesto da čeka mesec ili dva da kupac dobije kredit i završi svu potrebnu papirologiju - izdvojio je.

Mirkulovski se osvrnuo na dodatne administrativne prepreke, koje su mnogim kupcima otežavale realizaciju subvencionisanih kredita za mlade.

- Postojao je još jedan problem - mnogi građani nisu bili svesni da je kod subvencionisanih kredita za mlade, kada je reč o novogradnji, stan morao da ima upotrebnu dozvolu, odnosno da bude potpuno završen. Investitori, međutim, najčešće prodaju stanove dok su još u izgradnji. Kod starogradnje je situacija nešto jednostavnija, ali i tu postoje problemi. Nisu uvek upisane sve kvadrature, postoje problemi sa vlasništvom i drugim delovima dokumentacije, a kod ovakvih kredita papiri moraju biti potpuno uredni - kaže Mirkulovski i dodaje:

Foto: Shutterstock, Kurir

- Najveća poteškoća za mlade bila je upravo da pronađu stan sa odgovarajućom dokumentacijom, ali i prodavca koji je spreman da sačeka realizaciju kredita. Njihovo učešće je bilo veoma malo, što je dodatno otežavalo situaciju. Kada se tome dodaju cene nekretnina u Beogradu, mladima je bilo veoma teško da pronađu odgovarajući stan. Stanova je bilo, ali uglavnom na periferiji, i to su najčešće situacije sa kojima smo se susretali na terenu - kaže Mirkulovski.

Promenljive rate dodatni problem

Iskustvo sa promenljivim ratama uticalo je na to da građani pri izboru stambenog kredita sve više daju prednost fiksnoj kamatnoj stopi i predvidivoj mesečnoj obavezi.

- Građani su najviše zainteresovani za stambene kredite, jer oni imaju jednu od najnižih kamatnih stopa. Nakon iskustva iz 2022, 2023. i 2024. godine, kada su pojedinim građanima rate značajno rasle, ljudi su počeli više da biraju kredite sa fiksnom kamatnom stopom. Sada im je mnogo važnije da znaju kolika će im biti mesečna rata i da ona ostane nepromenjena tokom narednih pet ili deset godina. To im daje određenu sigurnost i mirnu glavu kada ulaze u kredit. Banke su se tome prilagodile, pa na tržištu sve više imamo ponude sa fiksnom kamatnom stopom, makar u početnom periodu. Najčešće je reč o periodu od tri do pet godina, tokom kojeg je kamata fiksirana - objasnio je Mirkulovski.

Foto: Shutterstock

Kako ističe, cena kredita zavisi od euribora, koji će, kako kaže, u narednom periodu bude nešto povoljniji.

- Kurs evra svakako može da utiče na finansije građana, ali kada govorimo o stambenim kreditima, važno je razlikovati kurs koji gledamo u menjačnici od faktora koji direktno utiču na kamatu i ratu kredita. Na stambene kredite u evrima najviše utiče euribor, odnosno kretanje kamatnih stopa u evrozoni. Evropska centralna banka određuje monetarnu politiku koja utiče na cenu novca, dok je kurs dinara prema evru kod nas već duži niz godina relativno stabilan. Ako posmatramo ekonomsku situaciju u Evropi i kretanje inflacije, može se očekivati da euribor u narednom periodu bude povoljniji, a ne skuplji. Naravno, kurs dinara može uticati na kupovnu moć građana, odnosno na to koliko njihova plata vredi i koliko im ostaje nakon plaćanja rate, ali sam kurs u menjačnici ne određuje direktno visinu rate stambenog kredita - za Kurir televiziju zaključio je Mirkulovski.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs