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Mministarstvo energetike Bugarske navodi se da će preventivno biti smanjena proizvodnja Bloka 5 Kozloduja za oko 120 MW 21. avgusta, prenosi agencija BTA. Blok 5 ima kapacitet da proizvede nešto više od 1.000 megavata.

Kako je saopšteno, ova odluka je deo mera koje imaju za cilj da se obezbedi bezbedan rad nuklearne elektrane. Ovo je prvi put u 52-godišnjoj istoriji nuklearne elektrane da je primorana da smanji proizvodnju zbog ekstremnih vremenskih uslova.

Prognoza je da će Dunav nastaviti da se povlači u delu kojim teče kroz Bugarsku, saopštilo je Ministarstvo energetike. Ministarstvo je saopštilo da je radna grupa za upravljanje krizama osnovana u Kozloduju početkom juna, jer je nivo Dunava počeo da opada, a prema prognozi, očekivala se dugotrajna suša u zapadnoj i centralnoj Evropi. Uspostavljena je procedura sa svim neophodnim merama za obezbeđivanje bezbednog rada nuklearne elektrane.

Kozloduj koristi vodu iz Dunava za hlađenje pare u kondenzatorima koji se nalaze u nenuklearnom delu elektrane. Dunav se ne koristi za hlađenje nuklearnih reaktora. Elektrana se vodom snabdeva sopstvenom pumpnom stanicom na obali, koja je projektovana i izgrađena da obezbedi potrebne količine vode čak i pri niskim vodostajima reke.

Kozloduj je do sada bio u stanju da normalno radi i obezbedi bezbednost nacionalnog i regionalnog energetskog sistema u uslovima u kojima je niz nuklearnih jedinica u evropskim zemljama duž Dunava zatvoren ili je njihova proizvodnja smanjena na tehnološki minimum, podsetilo je Ministarstvo energetike.

Početkom avgusta, rad jedine mađarske nuklearne elektrane, Pakš, postepeno je smanjivan kako je vodostaj Dunav padao na rekordno niske nivoe.

U Rumuniji, jedinica 1 nuklearne elektrane Černavoda zatvorena je krajem jula, a zemlja je proglasila stanje povišene pripravnosti u energetskom sektoru na nacionalnom nivou za ceo avgust.