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Ovi podaci pokazuju da je najviše građevinskih dozvola izdato za stambene zgrade, kao i da se investitori najčešče odlučuju da grade stanove od oko 70 metara kvadratnih.

U maju 2026. izdato je 2.329 građevinskih dozvola, što predstavlja povećanje od 4,6% u odnosu na isti period prethodne godine. Od ukupnog broja dozvola izdatih u maju, 81,9% dozvola odnosi se na zgrade, a 18,1% na ostale građevine.

Ako se posmatraju samo zgrade, 81,6% dozvola izdato je za stambene, a 18,4% za nestambene zgrade, dok se kod ostalih građevina najveći deo odnosi na cevovode, komunikacione i električne vodove (77,2%).

Izgradnja stanova na prvom mestu

- Prema dozvolama izdatim u maju 2026. u Republici Srbiji, prijavljena je izgradnja 3.554 stana, s prosečnom površinom od 70,9 m². Od ukupnog broja stanova u novim stambenim zgradama, 11,4% stanova biće građeno u zgradama s jednim stanom, s prosečnom površinom od 139,0 m², a 87,0% stanova biće građeno u zgradama s tri stana i više stanova, i njihova prosečna površina biće znatno manja i iznosiće 61,6 m² - piše u saopštenju RZS.

Najviše dozvola izdato u Beogradu

Predviđena vrednost radova novogradnje u maju 2026. iznosi 90,5% od ukupno predviđene vrednosti radova. Posmatrano prema oblastima, najveća građevinska aktivnost očekuje se u Beogradskoj oblasti, 27,4% od predviđene vrednosti novogradnje, zatim slede Zaječarska oblast (20,6%), Nišavska oblast (9,4%), Sremska oblast (8,8%), Borska oblast (8,3%) i Zapadnobačka oblast (5,2%), dok se učešća ostalih oblasti kreću od 0,1% do 3,5%. Podaci o izdatim građevinskim dozvolama preuzimaju se iz Centralne evidencije objedinjenih procedura, koju, prema Zakonu o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 132/14, član 8), vodi Agencija za privredne registre.