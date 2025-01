U vremenu kada tehnologija i digitalizacija preuzimaju primat, zanatski poslovi postali su neprocenjivo blago. Majstora je sve manje, a potražnja za njima raste iz dana u dan . Od vodoinstalatera i električara do stolara i bravara , kvalitetan zanatlija danas je prava retkost, što ih čini jednim od najtraženijih zanimanja na tržištu.

Kako je dalje naveo, na ovo razmišljanje ga je navela činjenica da, kada mu zatreba vodoinstalater, potrebno mu je dosta da ga pronađe, pa onda “ još 2 nedelje da dođe, da bi došao do slavine, da cokće 10 minuta, pita koju sam budalu doveo bio pre njega, zaključi da mora da se sve menja i naplati 50 evra ”.

- Električar + ne moraš da tegliš veš mašine, pločice, bojlere, wc šolje po ceo dan i da lomiš kičmu. Kod drugara zaposleni rade 10-12 sati dnevno, izlaze na nekih ~300 hiljada mesečno, još ih on časti na kraju meseca. Sve vezano za struju, ugradnju led panela, popravka i ugradnja klima uređaja, kućnih aparata, popravku rashladnih vitrina, zamrzivača i frižidera za prodavnice itd. - poručio mu je jedan korisnik ove mreže.

- Za popločavanje kupatila od 30 kvadrata može da se uzme 600 do 1000 evra za 'ruke' - naveo je tada i objasnio da cenu zapravo određuje težina radova, kakav je projekat, veličina pločica, kao i da li je podloga pripremljena.

ČOVEK MESEČNO ZARADI 12.000 € A POSAO UOPŠTE NIJE TEŽAK! Niko se nije setio ovo da radi, a on zgrće ogromne pare i na dnevnom nivou - Ljudi u šoku!

Neki zanati plaćeniji od akademskih zvanja

Plata varioca u nekim oglasima dostizala je i do 4.000 evra, ali to su uglavnom sezonski poslovi, od tri do šest meseci.