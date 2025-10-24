Slušaj vest

Ostalo je još samo nekoliko dana do najinspirativnijeg tehnološkog događaja ove jeseni, i još sasvim malo slobodnih mesta. U četvrtak, 30. oktobra, u prostoru nedavno otvorene Ložionice, centru kreativnih industrija i inovacija, održava se Pogon, nova konferencija posvećena tehnologijama koje već menjaju našu svakodnevicu, s fokusom na veštačku inteligenciju (AI).

Zaboravi na teorijske panele – ovde te čekaju razgovori koji otvaraju oči, konkretni primeri iz prakse i uvidi u strategije velikih svetskih igrača.

Tehnologija u stvarnom svetu: Od medicine do biznisa

Svetski i domaći stručnjaci iz oblasti tehnologije, biznisa i inovacija demistifikovaće AI i pokazati kako se ideje o budućnosti već sada primenjuju u praksi.

Judit Albers Foto: Promo

Pogon će otvoriti Judith Albers, CEO kompanije A1 Srbija, koja ističe značaj ovakvih događaja, te zajedničkog rada na popularizaciji tehnologije i njenoj praktičnoj primeni i dodaje:

„U A1 Srbija verujemo da prava snaga tehnologije leži u njenoj primeni u svrhu dobra. Osim ICT inovacija, konvergencija naših mobilnih i fiksnih servisa omogućava kompanijama i ljudima da ideje brzo pretvore u merljive rezultate, uz podsticanje odgovorne upotrebe interneta i digitalne edukacije za sve.“

Na Pogon stiže NVIDIA, globalni lider u oblasti računarskih tehnologija, čija će generalna menadžerka za CEE region Patrycja Sokalska-Pomacho podeliti najnovije uvide o ulozi AI u budućnosti poslovanja i inovacija. NetApp predstaviće zajednička rešenja za transformaciju poslovanja kroz upotrebu podataka i veštačke inteligencije.

Ana Govedarica, generalna direktorka kompanije Roche, pokazaće kroz primere iz prakse kako algoritmi danas pomažu lekarima, počev od ranog otkrivanja bolesti i personalizovane terapije do bržeg razvoja novih lekova.

Kako u poslovanju pronaći balans između opreza i hrabrosti da se eksperimentiše sa AI? Diskusiju na ovu temu otvoriće Mihailo Janković, generalni direktor MK Grupe i predsednik Srpske asocijacije menadžera.

U saradnji sa Nordeus fondacijom biće održan inspirativan razgovor o tome kako AI menja način na koji učimo, dok ključne veštine poput kritičkog mišljenja i kreativnosti ostaju nezamenjive.

Eksperti poručuju: AI vraća vreme

Ključni ljudi iz industrije naglašavaju da je da je vreme da na AI počnemo da gledamo kao na partnera, a ne kao na pretnju.

Nataša Rađenović Foto: Promo

Nataša Rađenović, Chief Data Officer u OTP banci i jedan od govornika na Pogonu, objašnjava suštinsku promenu pristupa:

„Pripremamo se tako što menjamo mindset – od kako da koristim AI ka kako da stvaram sa AI. Najveća vrednost je u tome što nam AI vraća vreme – automatizuje rutinu da bismo mogli da stvaramo, odlučujemo i dodajemo vrednost“, zaključuje Nataša Rađenović.

Oslanjajući se na iskustva iz prakse, Srđan Mladenović, direktor sektora za Data & AI rešenja u Comtrade-u, govoriće o tome kako pripremiti organizaciju i podatke za AI projekte.

„Moja tema donosi praktične uvide i konkretne smernice o tome kako kompanije mogu da iskoriste puni potencijal veštačke inteligencije. Ključ je u razumevanju važnosti pravilne organizacije podataka i pripreme cele organizacije za uspešnu primenu AI u poslovnim procesima“, kaže Mladenović.

Budi deo Pogona

Pogon nije mesto gde se sedi i sluša, već prostor za akciju i povezivanje.

U okviru Startap demo zone najinovativniji domaći startapi predstaviće svoja rešenja zasnovana na veštačkoj inteligenciji, dok će se paralelno održavati takmičenje za najinovativnije rešenje. Tokom dana će se uživo snimati serijal AI Talks, što je prilika da se uključite u razgovor o budućnosti koja se već događa.

Konferenciju organizuje ICT Hub, najpoznatiji domaći centar za razvoj inovacija, u partnerstvu sa A1 Srbija i uz podršku i pokroviteljstvo Ministarstva nauke, inovacija i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Ne propusti priliku da budeš deo konferencije koja menja način na koji gledamo na tehnologiju. Učešće je besplatno, ali broj mesta je ograničen – prijavi se odmah ovde!

Ako veruješ da AI nije budućnost već sadašnjost, ubaci se u Pogon!