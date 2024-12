Amerikanac Dan Weiss (79) radi uprkos svojim godinama. Iako je štedeo za penziju od svojih četrdesetih godina, trošenje tog novca teško mu je padalo. Zato je pronašao posao koji mu donosi 45.000 evra godišnje, a to njemu i supruzi omogućuje i egzotična putovanja.

- Penzioner sam koji radi u svojoj 79. godini. Radim kako bih izbegao trošenje penzione štednje. Ali, volim da imam i isplaniran dan i da upoznajem nove ljude. Svoje usluge nudim putem internet platforme za male poslove od 2021. godine i do sada sam obavio gotovo 1.200 takvih poslova po ceni od oko 45 dolara po satu. Naime, sastavljam nameštaj iz Ikeee u svom gradu i okolini - objasnio je on.

Kaže kako ima diplomu iz poslovne administracije i dve magistrature. Do penzionisanja 2014. godine upravljao je s nekoliko kreditnih odeljenja u velikoj banci. Penzija mu je na početku bila u redu, ali brzo je shvatio da mora dodati nešto svom životu. Sada dane ispunjava sastavljanjem nameštaja, upoznavanjem novih ljudi i zarađivanjem novca koji mu dobro dođe.

Kako kaže, pročitao je članak u lokalnim novinama o mladoj ženi koja je otkrila da preko specijalizovanih platformi može da dođe do klijenata. Zaintrigiralo me pa sam odmah napravio svoj korisnički račun na jednoj od njih. Za nekoliko dana su proverili njegovu autentičnost i mogao je da počne sa radom. To je bilo pre tri godine.