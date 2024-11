- Za hranu spremim oko 3.000 bala, platim taj rad i izđubravanje, tu mi trebaju ljudi, to je krvav posao, neće niko da radi, dnevnice su 30 evra, supruga ili ćerka voze traktor, nađemo tri do četiri jaka momka i kompletna porodica je uključena, svi radimo osim supruge, ona samo vozi traktor. Imam volju i energiju i to volim, našao sam se u tome, živim od toga. Hrana je skuplja, bala sena je 400 dinara, kukuruz preko 30 dinara, hranim ih plevom od suncokreta, plevom od sojine sačme i kupujem premikse, nalazim profit i dotovljavam jaganjce. Postoji zarada u ceni, ne želim da stamen sa ovim poslom - otkriva on.