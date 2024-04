I BEZ FAKULTETA ZARADA 250.000 RSD A MOŽE I VIŠE: Sve veći broj ovih radnih mesta u Srbiji - Kod radnika presudno samo jedno

Kol-centri u Srbiji su, nesumnjivo, sve popularniji posao. Posebna ekspanzija dogodila se dolaskom virusa korone i proglašenjem vanrednog stanja, kada su mnogobrojna 'radna mesta' prebačena u domove zaposlenih.

Kako bi smanjili troškove u svojim zemljama, vlasnici kompanija otvarali su firme u Srbiji i zapošljavali naše ljude. Iako nisu planirale, ovakav vid poslovanja i dan-danas su održale mnoge firme.

Zbog toga je na oglasima pomama za radnicima, nudi im se početna plata od 80.000 dinara i obećava zarada i do 250.000 dinara. Nije potreban fakultet, niti prethodno iskustvo u tome, ali je važno poznavanje engleskog jezika.

Agenti prodaje koji rade u kol centrima definitivno su najtraženiji radnici na oglasima za posao.

foto: Shutterstock

Opis njihovog posla je raznolik, ali je prodaja primarna delatnost.

Na primer, u jednom oglasu popularne platfome Infostud navodi se kako se traži agent prodaje u finansijskoj instituciji u Beogradu, a pomenuti iznos je naveden kao početna plata jer im zarada može porasti i do 250.000 dinara.

Pored toga, nude i razne benefite za zaposlene od obuka i brzog napredovanja do svežeg sezonskog voća u kancelariji, besplatnih treninga i članstva u biblioteci.

Ovi poslodavci pojašnjavaju da im je potreban iskusan prodavac sa izraženim sposobnostima za pridobijanje klijenata. Kandidat mora da ima izuzetne veštine komunikacije, da tečno govori engleski jezik i da ima izraženu ambiciju za razvoj karijere.

Sposobnost kandidata koji se traži za posao u kol centrima zavisi od samog posla, ali i od firme. Dok jedni traže iskusne, drugima odgovaraju i oni koji ne poznaju posao, nemaju završen fakultet niti višu školu, ali je potrebno da dobro poznaju engleski jezik.

Takođe, poželjno je i poznavanje rada na računaru.

Marko Vučetić iz 'Startuj Infostud' navodi da je dobro da kandidat koji se prijavi na poziciju kol operatera treba da poznaje rad te firme koja ga zapošljava.

- Da biste bili u kol-centru morate da baratate informacijama koje su bitne za biznis, ali ono što je činjenica jeste da morate da poznajete širok spektar određenih usluga i proizvoda. Zato nije jednostavna pozicija, ali može dobro da se zaradi. Za one sa posebnim znanjima zarade su i do 300.000 dinara - navodi on.

foto: Shutterstock

Najveća primanja u kol-centrima u Srbiji, prema njegovim rečima, mogu da imaju ljudi koji, na primer, dobro znaju nemački ili neki drugi jezik koji nije engleski.

- Na dobru zaradu mogu da računaju i oni koji rade u centrima medicinskih institucija. Važno je kod onih koji vam nude neke zdravstvene usluge ili preparate, da pričate sa lekarom, a ne nekim potpunim laikom, jer će stručnjak brže da vas ubedi. Negde drugde možda nije potreban taj nivo edukacije, ali zavisi od usluge, a ideja prve linije podrške jeste da vam reši problem koji kao korisnik imate - smatra on.

PLATU ODREĐUJE ZAPOSLENJE Nikola R. iz Smedereva je samo jedan od agenta prodaje koji se pre nekoliko meseci zaposlio u kol centru beogradske firme. Jedino mu je traženo poznavanje engleskog jezika i rada na računaru, što njemu nije predstavljalo problem, s obzirom da je neko vreme svog života proveo u Čikagu. - Radim u kol-centru britanskog internet provajdera koji je u Beogradu otvorio firmu. Radimo samo sa korisnicima iz Velike Britanije. Imamo prostor za napredovanje, a svaki dodatni rad se plaća. Ništa nije teško, osim strpljenja dok objasnim sagovorniku sve ono što treba da zna. Zadovoljan sam, nekada primam 90.000 dinara, nekada 190.000, dakle sve zavisi od mog raspoloženja i sreće, verujte - iskren je on.

Inače, prema podacima Agencije za privredne registre, pod šifrom 8.220 – odnosno delatnost pozivnih centara – u Beogradu je otvoreno 218 ovakvih firmi. Trenutno je registrovano 139 aktivnih privrednih društava i 79 preduzetnika, koji imaju kol-centre.

Gotovo polovina ovakvih preduzeća – tačno njih 104, otvoreno je ove i tokom prethodne dve godine. Najbrojniji su na Novom Beogradu i Paliluli. Vlasnici su iz SAD, Velike Britanije, Kipra…

(Kurir.rs/Nova)