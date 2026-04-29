Data centri su, sa širenjem veštačke inteligencije, postali jedan od najbrže rastućih investicionih sektora u svetu, pa tako i u Evropi.

Prema podacima agencije Mordor Intelligence, ove godine će u izgradnju data centara u Evropi biti uloženo 53,8 milijardi evra, a do 2031. godine taj iznos će na godišnjem nivou dostići 79,5 milijardi evra.

Prema dostupnim podacima, ukupni instalirani kapacitet IT snage u Evropi trebalo bi da dostigne 18,4 GW do kraja 2026. godine, što predstavlja značajan skok u odnosu na prethodne godine i godišnju stopu rasta od približno 17,8 odsto. Početkom ove godine Evropa je bila dom za približno 3.400 data centara raspoređenih u 45 zemalja, što čini oko 30 odsto ukupnih svetskih kapaciteta izvan Sjedinjenih Američkih Država. Unutar ovog ekosistema, struktura objekata je raznolika, krećući se od malih ivičnih (edge) centara, pa sve do masivnih hyperscale kampusa.

Trend rasta i planirani projekti

Broj planiranih hyperscale objekata na globalnom nivou iznosi 1.189, sa dodatna 504 postrojenja u fazi planiranja i izgradnje, pri čemu Evropa zadržava značajan udeo. Predviđa se da će broj kolokacionih lokacija na Starom kontinentu dostići 1.576 do kraja 2026. godine, uz stalni trend povećanja veličine pojedinačnih objekata.

Tradicionalna evropska čvorišta i dalje dominiraju, pa tako Nemačka i Ujedinjeno Kraljevstvo drže više od 31 odsto ukupnog broja objekata na evropskom tržištu (15,7%, odnosno 15,6%). Slede ih:

Francuska (9,6%)

Holandija (8,9%)

Zatim Rusija, Italija, Poljska, Španija, Švajcarska i Švedska.

Transverzala poznata kao FLAP-D (Frankfurt, London, Amsterdam, Pariz + Dablin) čini četiri najveća evropska tržišta data centara, mada se zbog energetskih zahteva lokacije sve više šire prema evropskim obodima.

Tokom 2024. godine krenuo je veliki investicioni superciklus, pa ukupni planirani projekti (pipeline) za EMEA region iznose oko 15 GW snage. Očekuje se da će tokom 2026. godine u Evropi biti dodato više od 750 MW novog kapaciteta.

Majkrosoft u Saragosi, Amazon u Brandenburgu

Amazon u Brandenburgu gradi kampus od 1,2 gigavata na tri lokacije, uz investiciju od 7,8 milijardi evra.

Gugl (Google) je najavio više od 5,5 milijardi evra za ekspanziju u više nemačkih gradova.

Majkrosoft (Microsoft) je u januaru 2025. objavio globalnu potrošnju od 80 milijardi dolara, sa posebnim naglaskom na Evropu.

Kompanije Digital Realty i Blackstone formirale su zajednički poduhvat vredan sedam milijardi dolara za objekte prilagođene veštačkoj inteligenciji (AI-ready) na kontinentu.

Nedavno su najavljena i tri ogromna klastera u Londonu, vredna 10 milijardi funti.

Španija beleži projektovanu stopu rasta od 12,5 odsto godišnje do 2031. godine, podstaknutu najavama vrednim 33 milijarde evra. Majkrosoft gradi kampus u Saragosi vredan 2,9 milijardi evra na 59 hektara. Prosečna veličina objekta isporučenog 2025. porasla je na 45 megavata, u poređenju sa 28 megavata iz 2020. godine.

Ako se pogled proširi i na ostatak sveta, do 2030. godine procenjuje se da će biti potrebno 3.000 milijardi dolara (tri biliona) za globalni infrastrukturni superciklus, pri čemu će samo na opremanje prostora (čipovima i serverima) biti potrošeno dodatnih 1.000 do 2.000 milijardi dolara.