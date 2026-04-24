Slušaj vest

Vest o njegovoj smrti objavljena je na društvenim mrežama, a potvrdu je dala Kajli Vong, portparolka kompanije Mobius Investments, putem objave na njegovom LinkedIn profilu u sredu uveče.

"Dr Mark Mobius, poznati investitor i pionir ulaganja na tržištima u razvoju, preminuo je 15. aprila 2026. godine u 89. godini života", napisala je Vong.

Ubrzo nakon objave, brojni saradnici i prijatelji ostavili su poruke zahvalnosti i oproštaja, naglašavajući njegov neizbrisiv doprinos svetu finansija.

Od Njujorka do svetskih berzi

Mark Mobius je rođen kao Jozef Bernhard Mark Mobius u Hempstedu, u saveznoj državi Njujork, u porodici nemačko-portorikanskih korena.

Bio je obrazovan - diplomirao je na Boston univerzitetu, a doktorirao na prestižnom MIT.

Usavršavao se i na brojnim američkim i japanskim univerzitetima, što je kasnije doprinelo njegovom širokom razumevanju međunarodnih tržišta.

Pionir ulaganja na tržištima u razvoju

Kako je istakla Kajli Vong, Mobius je bio "široko priznat kao jedan od prvih investitora na tržištima u razvoju", poznat po intenzivnim putovanjima i sticanju znanja iz prve ruke o ekonomijama koje su često bile zanemarene od strane velikih globalnih investitora.

Prekretnica u njegovoj karijeri desila se 1987. godine, kada se priključio kompaniji "Franklin Templeton" i osnovao jedan od prvih fondova posvećenih tržištima u razvoju.

Pod njegovim vođstvom, taj fond je iz početnog portfolija od 100 miliona dolara narastao na strukturu koja je upravljala imovinom većom od 40 milijardi dolara.

Trag koji ostaje

Mobius je bio prepoznat po svom jedinstvenom investicionom pristupu - oslanjao se na lična zapažanja i neposredna iskustva sa tržišta. Tokom karijere posetio je 112 zemalja, tragajući za potcenjenim kompanijama sa neiskorišćenim potencijalom.

Čak i nakon penzionisanja, nije napustio svet finansija - upravljao je fondom "Mobius Emerging Opportunities Fund" i nastavio da piše knjige o investiranju, inspirišući nove generacije investitora širom sveta.

Njegov doprinos globalnim finansijama učvrstio je status Marka Mobiusa kao jednog od najuticajnijih investitora svog vremena.