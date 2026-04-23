Medijske agencije, tržišni segmenti, budućnost agencijskih modela i otvorene diskusije o stanju industrije su u fokusu programa koji u Rovinj dovodi stručnjake iz celog regiona.

Komunikaciona industrija sve manje funkcioniše u okvirima pojedinačnih tržišta, a više kroz zajedničke izazove i promene koje se paralelno dešavaju širom regiona. Razlike između tržišta i dalje postoje, ali pitanja poslovnih modela, tehnologije, talenata i odnosa sa kupcima postaju sve sličnija, zbog čega je razmena iskustava važnija nego ikad. Dani komunikacija, koji će se održati od 7. do 10. maja 2026. godine u Rovinju, fokusiraće se na regionalnu perspektivu kao deo svog programa, okupljajući stručnjake iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Severne Makedonije, Srbije i Slovenije, sa ciljem upoređivanja tržišta, razmene uvida i otvaranja tema koje oblikuju komunikacionu industriju na regionalnom nivou. MEET YOUR NEIGHBOURS: THE BALKAN… OOPS, WE MEAN CEE MARKETS SNAPSHOT

Kako izgledaju tržišta komunikacija u regionu kada ih predstavljaju oni koji na njima rade svakodnevno pokazaće Meet Your Neighbours: The Balkan… Oops, We Mean CEE Markets Snapshot. Kroz kratke, fokusirane prezentacije, predstavnici pet tržišta pružaju pregled ključnih podataka, trendova i specifičnosti svojih zemalja, kao i manje vidljive uvide koji objašnjavaju kako tržišta zapravo funkcionišu u praksi. Učestvuju Anamarija Horaček (Board Member & Managing Director, mmb media agentur, Hrvatska, član HURA-e i IAB-a Croatia), Predrag Nikolovski (suosnivač i kretivni direktor, AdValue, Severna Makedonija), Irena Miličević Vukoja (vlasnica, Prefix & direktorica, WOMAN.COMM CLUB & No Limit, Bosna i Hercegovina), Maja Radak (izvršna direktorica, Fullhouse Ogilvy, Srbija) i Žare Kerin (kreativni direktor, Futura, Slovenija), svaki s pogledom na ono što pokreće, ali i ograničava njihova tržišta.

THE FUTURE-READY AGENCY (OR WHATEVER WE’RE CALLING IT NOW) Kako agencije danas funkcionišu i kako pokušavaju da se prilagode stalnim promenama tema je panela The Future-Ready Agency (or Whatever We’re Calling It Now). Sanja Petek Mujačić (izvršna direktorica i partnerica, Spring+shift, Hrvatska, član HURA-e i IAB-a Croatia), Anđelko Trpković (izvršni direktor, Publicis Groupe Adriatic, Srbija), Janez Rakušček (izvršni kreativni direktor, Luna\TBWA, Slovenija) i Manuela Šola (osnivačica i direktorica, Komunikacijski laboratorij, Hrvatska, član HURA-e i IAB-a Croatia) razgovaraju o pritiscima koji dolaze iz više pravaca: od klijenata, tehnološkog tržišta, interne organizacije i upravljanja talentima. Fokus je na konkretnim promenama u poslovnim modelima, ali i na pitanjima koja još uvek nemaju jasan odgovor.

NEXT 5 YEARS OF MEDIA AGENCIES: NEW BUSINESS MODELS ON THE HORIZON Uloga medijskih agencija se danas značajno menja, a pitanje njihove budućnosti se sve više postavlja u regionalnom kontekstu. Panel Next 5 Years of Media Agencies: New Business Models on the Horizon okuplja Irenu Petek (medijska direktorica, Studio Nexus, Hrvatska, član HURA-e i IAB-a Croatia), Ahmeda Hadžića (izvršni direktor, Reach, Bosna i Hercegovina), Valeriju Prevolšek (izvršna direktorica, Pristop Media, Slovenija) i Mariju Matić (Strategy and Clients Director, Direct Media, Srbija), koji će doneti konkretne primere promena u načinu rada agencija sa njihovih tržišta. Fokus je na tome kako se uloga agencija kreće dalje od zakupa medija, ka razvoju sistema koji povezuju podatke, tehnologiju i poslovne ciljeve klijenata, ali i na tome koliko su ove promene ujednačene u regionu.

HOT TAKE COMMENTARY SESSION BY MARKETING MAGAZIN Koliko se industrija zaista slaže sama sa sobom, a koliko ostaje neizrečeno, Hot Take Commentary Session by Marketing Magazin. Maro Pitarević (kreativni direktor, Real grupa, Hrvatska, član HURA-e i IAB-a Croatia), Matjaž Germ (Chief Creative Officer, Agencija 101, Slovenija) i Igor Černiševski (izvršni direktor, IAB Serbia), uz moderatora Marjana Novaka (partner, Marketing Magazin), donose stavove koji se češće čuju u neformalnim razgovorima nego na sceni. Format je jednostavan, ali zahtevan, gde svaki učesnik iznosi svoj “hot take”, nakon čega sledi diskusija koja otvara različite perspektive o stanju industrije i pravcima njenog razvoja.

BREAKING BARRIERS, SHAPING NARRATIVES BY WOMAN.COMM

Tema liderstva i vidljivosti u industriji dobija regionalnu dimenziju kroz panel Breaking Barriers, Shaping Narratives by Woman.Comm. Brankica Janković (osnivačica i direktorica, Aquarius Group), Nataša Pavlović Bujas (generalna direktorica, Blumen Group) i Katja Fašink (CEO, key7 communications & cyber), koji moderira Irena Knežević (direktorica korporativnih komunikacija, Hemofarm), govore o iskustvima i izazovima sa kojima se suočavaju žene na vodećim pozicijama. Fokus je na situacijama koje često ostaju nevidljive, ali imaju konkretan uticaj na donošenje odluka, percepciju autoriteta i način na koji se gradi profesionalni put.

REGIONALNA KREATIVNOST NA JEDNOM MJESTU U NAJKONKURENTNIJEM IZDANJU

BalCannes još jednom potvrđuje svoju poziciju ključne regionalne platforme za poređenje i proslavu kreativnosti, sa rekordnim brojem prijava, što dodatno govori o rastućim ambicijama i konkurentnosti regionalnog tržišta. Takmičenje okuplja projekte iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Severne Makedonije, Srbije i Slovenije, pružajući uvid u to kako ideje funkcionišu van lokalnih okvira i kako se kreativni standardi razvijaju širom regiona. Pobednici će biti objavljeni u četvrtak na festivalu, kada će se cela regionalna industrija okupiti na jednoj bini, a ceremoniju dodele nagrada vodiće Lela Laković i Aljoša Bagola. Više informacija o programu Dana komunikacija dostupno je na zvaničnim web stranicama.

O DANIMA KOMUNIKACIJA:

Dani komunikacija prepoznati su kao jedan od najboljih evenata na svijetu prema britanskom Association Excellence Awardsu zbog svog out of the boxpristupa, jedinstvene festivalske ponude, visokokvalitetne produkcije i organizacije. Dvanaesto izdanje festivala – koji je poznat po tome da se na njemu okupljaju ključni predstavnici oglašivača, agencija, stručnjaci za odnose s javnošću, predstavnici medija i ostali profesionalci iz komunikacijske industrije ključni za stvaranje i pokretanje promjena – i sljedećeg će proljeća u rovinjskom Loneu dočekati sve one koji komunikacijsku industriju istovremeno mrze i vole, ali prema njoj, zahvaljujući ovom festivalu koji zdušno okuplja komunikacijsku zajednicu, nikako ne mogu biti ravnodušni. Više informacija pročitajte na službenim stranicama festivala www.danikomunikacija.com. O ORGANIZATORIMA: Hrvatska udruga društava za tržišno komuniciranje (HURA) vodeća je strukovna udruga u sektoru tržišnih komunikacija u Hrvatskoj. Članice HURA-e neke su od najboljih i najnagrađivanijih domaćih agencija. HURA organizira nacionalni festival tržišnog komuniciranja Dane komunikacija s pripadajućim natjecanjima Effie, IdejaX, MIXX i Young Lions, marketinšku akademiju HOWtoWOW, regionalnu reviju reklamnih agencija BalCannes, redovne edukacije i mnoge druge projekte. Bori se za poboljšanje tržišnih uvjeta i napredak čitave industrije, što uključuje lobističke aktivnosti, pregovaranje sa zakonodavcem, promociju struke, brojna istraživanja i statistike u industriji, savjetovanje i drugo. Izvan granica djeluje u sklopu svjetskog udruženja agencija VoxComm, EACA-e (Europskog udruženja agencija za tržišno komuniciranje), ekskluzivni je predstavnik organizacija Cannes Lions i Effie Worldwide za Hrvatsku te je kroz Interactive Advertising Bureau (IAB) Croatia dio svjetske mreže IAB Global Network.