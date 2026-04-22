Interesovanje kupaca za ovu vrstu dostavljanja računa za struju raste iz dana u dan. Izborom e-računa građani štede svoje vreme, dobijaju ga na brz i jednostavan način i istovremeno čuvaju životnu sredinu. Oni koji ga i plate do 20. u mesecu ostvaruju i uštedu od sedam odsto.

Jelica Vojinović, domaćica iz Zemuna, polumilioniti je korisnik elektronskog EPS računa.

- Želela sam da račune dobijam putem mejla i izbegnem gomilanje papira. Važno je da svako od nas učini makar malo da sačuvamo životnu sredinu jer se zbog papira seče veliki broj stabala. Kada mi je stigao poslednji papirni račun, odlučila sam da pređem na elektronsku dostavu i za to sam se brzo i jednostavno prijavila - rekla je Jelica.

Dodatni motiv bio je i popust od sedam odsto za plaćanje do 20. u mesecu, za koji je saznala od ćerke.

- E-račun mi štedi vreme, za nekoliko sekundi otvorim mejl i dobijem sve informacije. Imam trajni nalog i plaćanje je još jednostavnije i nema nepotrebnih troškova – dodaje ona.

Podsećamo da domaćinstva i mali kupci na garantovanim snabdevanju mogu da izaberu elektronsku dostavu računa na portalu i aplikaciji „EPS Uvid u račun“, na šalterima u poslovnicama EPS-a ili popunjavanjem zahteva sa sajtu www.eps.rs.

Procedura za izbor e-računa je jednostavna a prednost je što kupci dobijaju račun na mejl odmah po formiranju mesečnog zaduženja, pre štampanja i distribucije poštom.