Zlatibor je danas bio mesto susreta sa predstavnicima međunarodnih pravnih i političkih krugova iz Sjedinjenih Američkih Država, čime je još jednom potvrdio svoj rastući značaj na međunarodnoj sceni.

U delegaciji su se našli Ejb Goldšmit, nekadašnji specijalni savetnik u administraciji predsednika SAD, kao i Robert Garson, njegov pravni zastupnik i advokat sa bogatim iskustvom u kompleksnim međunarodnim slučajevima. Garson je ujedno i imenovan na čelo Memorijalnog muzeja Holokausta u SAD, gde aktivno doprinosi očuvanju kulture sećanja i borbi protiv antisemitizma.

- Razgovarali smo o ključnim razvojnim projektima, infrastrukturnim ulaganjima i planovima za dalji ekonomski i turistički napredak ovog kraja. Pored lokalnih tema, otvorena su i pitanja od šireg značaja – od očuvanja istorijskog nasleđa i kulture sećanja, do savremenih geopolitičkih izazova, ali i konkretnih pitanja zaštite prirodnih resursa i razvoja regiona - kaže Milan Stamatović, predsednik opštine Čajetina.

Stamatović sa predstavnicima SAD na Zlatiboru Foto: Kurir.rs/Z. G.

Kako je rekao gosti su posebno istakli iskreno interesovanje za jačanje prijateljskih odnosa sa srpskim narodom, uz razumevanje istorijskih stradanja i jasnu podršku negovanju sećanja na žrtve logora Jasenovac.

- Takođe, naglašena je zahvalnost za Operaciju Halijard – jednu od najvećih akcija spasavanja savezničkih pilota u Drugom svetskom ratu, u kojoj su brojni građani Srbije, uključujući i stanovnike zlatiborskog kraja, pokazali izuzetnu hrabrost i humanost - rekao je Stamatović i zaključio da ovakvi susreti dodatno učvršćuju poziciju Zlatibora kao mesta koje povezuje lokalno i globalno, otvarajući vrata novim oblicima saradnje i razvoja.

