Slušaj vest

Zlatibor je danas bio mesto susreta sa predstavnicima međunarodnih pravnih i političkih krugova iz Sjedinjenih Američkih Država, čime je još jednom potvrdio svoj rastući značaj na međunarodnoj sceni.

U delegaciji su se našli Ejb Goldšmit, nekadašnji specijalni savetnik u administraciji predsednika SAD, kao i Robert Garson, njegov pravni zastupnik i advokat sa bogatim iskustvom u kompleksnim međunarodnim slučajevima. Garson je ujedno i imenovan na čelo Memorijalnog muzeja Holokausta u SAD, gde aktivno doprinosi očuvanju kulture sećanja i borbi protiv antisemitizma.

- Razgovarali smo o ključnim razvojnim projektima, infrastrukturnim ulaganjima i planovima za dalji ekonomski i turistički napredak ovog kraja. Pored lokalnih tema, otvorena su i pitanja od šireg značaja – od očuvanja istorijskog nasleđa i kulture sećanja, do savremenih geopolitičkih izazova, ali i konkretnih pitanja zaštite prirodnih resursa i razvoja regiona - kaže Milan Stamatović, predsednik opštine Čajetina.

Stamatović sa predstavnicima SAD na Zlatiboru

Kako je rekao gosti su posebno istakli iskreno interesovanje za jačanje prijateljskih odnosa sa srpskim narodom, uz razumevanje istorijskih stradanja i jasnu podršku negovanju sećanja na žrtve logora Jasenovac.

- Takođe, naglašena je zahvalnost za Operaciju Halijard – jednu od najvećih akcija spasavanja savezničkih pilota u Drugom svetskom ratu, u kojoj su brojni građani Srbije, uključujući i stanovnike zlatiborskog kraja, pokazali izuzetnu hrabrost i humanost - rekao je Stamatović i zaključio da ovakvi susreti dodatno učvršćuju poziciju Zlatibora kao mesta koje povezuje lokalno i globalno, otvarajući vrata novim oblicima saradnje i razvoja.