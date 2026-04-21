New Media Team, vodeća regionalna agencija za integrisane komunikacije, pokrenula je GenZ Creative & Communication Hub, kao odgovor na rastuću potrebu klijenata za svežim i autentičnim idejama koje dolaze direktno od Gen Z generacije i obraćaju se njima kao ciljnoj grupi.

GenZ Hub okupio je petnaestoro mladih profesionalaca čija perspektiva, način razmišljanja i istinsko razumevanje savremenih platformi i formata čine dragocenim u kreiranju relevantnih, uverljivih i autentičnih kampanja. Istovremeno ovaj tim predstavlja i strateški resurs za klijente čije su komunikacije usmerene upravo ka ovoj generaciji.

“Ova inicijativa nastala je kao prirodan nastavak edukativnog programa Next Media Team. Tokom cele prošle godine bili smo strateški usmereni da pronađemo 15 izuzetnih mladih ljudi koji će se pridružiti našem timu. Oni su prošli naše treninge edukacije i sada su spremni da rade sa iskusnim kolegama i daju ogroman doprinos, posebno u kontekstu komunikacije sa GenZ ciljnom grupom. Iako se danas puno govori o izazovima rada sa mladima naša iskustva su sjajna, jer smo razumeli njihove potrebe na početku karijere koje su drugačije nego što su bile naše kada smo počinjali. Pre svega, oni vole da rade u timovima, u formi grupnog rada, veoma su aktivni i strastveni oko projekata i žele da imaju transparentan proces učenja i feedbacka”, istakla je Aleksandra Radujko, generalna direktorka agencije New Media Team.