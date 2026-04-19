Dinar će 20. aprila neznatno promeniti vrednost preme evru i zvanični srednji kurs biće 117,3811 dinar za evro, saopštila je Narodna banka Srbije (NBS).
Kursna lista za 20. april 2026: Narodna banka Srbije objaila zvanilni srednji kurs dinara
Prema zvaničnom srednjem kursu, evropska valuta danas vredi 117,3783 dinara.
Dinar će sutra prema evru vredeti jednako kao pre mesec dana, a 0,1 odsto manje nego pre godinu dana i 0,1 odsto manje nego na početku godine.
Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je 5. januara, kada je za evro bilo potrebno 117,3016 dinara, a najmanja je bila 25. marta, kada je zvanični srednji kurs iznosio 117,4414 dinara za evro.
