Zvanični srednji kurs danas je 117,3783 dinara za evro, saopštila je Narodna banka Srbije (NBS).
InfoBiz
Kursna lista za 17. april 2026: Narodna banka Srbije objavila zvanični srednji kurs dinara
Slušaj vest
Prema zvaničnom srednjem kursu, evropska valuta juče je vredela 117,3741 dinar.
Dinar prema evru danas vredi jednako kao pre mesec dana, a 0,1 odsto manje nego pre godinu dana i 0,1 odsto manje nego na početku godine.
Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je 5. januara, kada je za evro bilo potrebno 117,3016 dinara, a najmanja je bila 25. marta, kada je zvanični srednji kurs iznosio 117,4414 dinara za evro.
Biznis Kurir
Reaguj
Komentariši