Zvanični srednji kurs danas je 117,3765 dinara za evro, saopštila je Narodna banka Srbije (NBS).
Kursna lista za 14. april 2026: Narodna banka Srbije objavila zvanični srednji kurs dinara
Evropska valuta juče je prema zvaničnom srednjem kursu vredela 117,3774 dinara.
Dinar danas prema evru vredi jednako kao pre mesec dana, a 0,1 odsto manje nego pre godinu dana i 0,1 odsto manje nego na početku godine.
Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je 5. januara, kada je za evro bilo potrebno 117,3016 dinara, a najmanja je bila 25. marta, kada je zvanični srednji kurs iznosio 117,4414 dinara za evro.
