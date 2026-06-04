"I ono što je takođe važno, taj naš izvoz raste i mi smo, verovali ili ne, vi znate da sam vam ja govorio da smo bili na 54 odsto ukupnog izvoza Zapadnog Balkana, Srbija je danas na nivou čak od 57,1 odsto, dakle ako ceo Zapadni Balkan uzmete, Srbija je 57,1 odsto izvoza u Evropsku uniju. To govori i o napretku naše ekonomije, ali tog napretka ne bi bilo bez evropskih investicija - rekao je Vučić.