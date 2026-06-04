Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ukupna trgovina robom i uslugama između Srbije i Evropske unije iznosi čak 58 milijardi evra
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Vučić o izvozu robe sa Balkana u EU: "Srbija čini 57,1 odsto izvoza, ukupna trgovina sa EU 58 milijardi evra"
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"Ukupna trgovina roba i usluga između Srbije i Evropske Unije je 58 milijardi evra, ubedljivo najveći deo našeg izvoza i uvoza odlazi na tržište Evropske Unije", rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić nakon razgovora sa predsednikom Evropskog saveta Antonijom Koštom.
Takođe, Vučić je naveo da naš izvoz u EU raste.
"I ono što je takođe važno, taj naš izvoz raste i mi smo, verovali ili ne, vi znate da sam vam ja govorio da smo bili na 54 odsto ukupnog izvoza Zapadnog Balkana, Srbija je danas na nivou čak od 57,1 odsto, dakle ako ceo Zapadni Balkan uzmete, Srbija je 57,1 odsto izvoza u Evropsku uniju. To govori i o napretku naše ekonomije, ali tog napretka ne bi bilo bez evropskih investicija - rekao je Vučić.
Kurir Biznis
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