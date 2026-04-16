- "Elektroprivreda Srbije" treba da bude operator buduće nuklearne elektrane, a kao najveća energetska kompanija u zemlji ima razvojni kapacitet za tu ulogu i fokus sada treba da bude obrazovanje budućih kadrova - rekao je Dušan Živković, generalni direktor EPS, na početku stručnog skupa "Energija, Projekti, Sigurnost" na Zlatiboru.

On je istakao da EPS kroz proces dekarbonizacije razume da dolazi neko novo vreme i da bazna energija mora da bude neka druga. Živković je naglasio da zemlje koje poseduju nuklearne elektrane spadaju među najrazvijenije i da Srbija treba da nađe svoje mesto i prostor u toj tehnologiji.

- Najznačajnija, strateška investicija je izgradnja reverzibilne hidroelektrane "Bistrica" i taj projekat napreduje. Dobili smo lokacijske uslove za elektranu, što je temelj za dalji razvoj projekta, a početkom sledeće nedelje raspisujemo prve tendere za infrastrukturne radove - rekao je Živković.

Prvi čovek EPS je ukazao na to da je gas izvesno tranzicioni energent, te da se intenzivno razgovara o gasnoj elektrani u Nišu. On je podsetio da je EPS u poslednje tri godine imao veoma dobre rezultate i finansijske i proizvodne.

- To je rezultat rada tima na čijem sam čelu, svih zaposlenih. EPS je danas stabilna, profitabilna kompanija sa jasnim i odlučnim planovima za razvoj. U ove tri godine EPS je jači za 426 novih megavata. Završili smo blok B3 u Kostolcu i obezbedili 350 MW nove sigurne, bazne snage. Pustili smo u rad i naš prvi vetropark u Kostolcu, snage 66 MW i solarnu elektranu "Petka" od 10 MW. Završili smo i postrojenja za odsumporavanje u TENT A i TENT B. Sada svi naši veliki termo kapaciteti imaju emisije sumpor-dioksida drastično manje, za čak 30 puta i značajna sredstva smo uložili u zaštitu životne sredine. Završili smo revitalizaciju reverzibilne HE "Bajina Bašta" i obezbedili energetsku sigurnost za naredne decenije. Obnovom najvećih hidroelektrana dobili smo novih 100 MW i ukupno na mreži poslednjih nekoliko godina je skoro 550 megavata nove snage - rekao je Živković.

Govoreći o izazovima, generalni direktor EPS je ukazao na to da treba insistirati na rešenju za CBAM taksu za energiju proizvedenu iz OIE, jer bi na taj način 550 MW iz vetroparkova moglo sa godišnjom proizvodnjom do 2.000 GWh da generiše i do 250 miliona evra prihoda od izvoza energije. Živković je istakao da je trenutna pozicija energije iz regiona nekonkurentna u EU, a da i samoj EU često nedostaje energije.