Slušaj vest

Stanica "Jug" kod Autokomande spremna je za prve putnike i ulazi u završnu fazu pred početak rada. Nova saobraćajna tačka uvodi drugačiju organizaciju dolazaka autobusa iz pravca juga Srbije, sa ciljem da se deo putnika iskrcava pre ulaska u centralne gradske zone.

Stanica je pozicionirana uz moto-put i glavne gradske pravce, u zoni koja omogućava brži ulazak i izlazak iz grada bez prolaska kroz centralne saobraćajne tokove.

Kako funkcioniše stanica "Jug“

Stanica "Jug“ nije predviđena kao krajnja destinacija za većinu linija, već kao prolazno stajalište. Autobusi koji dolaze iz pravca juga ovde se zaustavljaju radi iskrcavanja putnika, a zatim nastavljaju ka centralnoj stanici na Novom Beogradu.

Ista lokacija koristi se i za ukrcavanje putnika iz Beograda ka južnim destinacijama. Na ovaj način uvodi se dodatna tačka u sistemu, bez koncentracije saobraćaja na jednom mestu.

Zašto se uvodi nova stanica

Uvođenje stanice "Jug“ deo je šire reorganizacije autobusnog saobraćaja u Beogradu. Cilj je smanjenje pritiska na Autokomandu, most Gazela i centralne gradske pravce.

Preusmeravanjem dela putnika i zaustavljanja van centra smanjuje se potreba za ulaskom velikog broja autobusa u gradsko jezgro. Time se menja način kretanja međugradskog saobraćaja kroz grad.

Ovako će izgledati stanica "Jug" na Autokomandi u Beogradu Foto: Printscreen/Youtube/BeogradCREATIVE

Stanica ima i dodatnu ulogu u periodu radova i izmena režima saobraćaja u ovom delu Beograda.

Deo novog sistema autobusnih stanica

Razvoj stanice "Jug“ povezan je sa izgradnjom nove glavne autobuske stanice na Novom Beogradu i planiranim ukidanjem stare stanice u centru.

Umesto jednog centralnog čvorišta, uvodi se model sa više tačaka koje preuzimaju deo saobraćaja. U tom sistemu, "Jug“ funkcioniše kao južni ulaz u grad za međugradske linije.

Lokacija je opremljena pratećom infrastrukturom, uključujući stanični objekat, parking prostore i pristupne saobraćajnice.

Šta se menja za putnike

Putnici koji dolaze iz pravca juga imaju mogućnost da završe putovanje pre ulaska u centralne delove grada. Istovremeno, putnici iz Beograda dobijaju dodatnu tačku za ukrcavanje.

Promena se odnosi i na organizaciju saobraćaja, jer deo autobusa više ne ulazi u najopterećenije gradske zone. Stanica "Jug“ uvodi novu organizaciju međugradskog saobraćaja u Beogradu. Njena uloga je da preuzme deo tokova iz pravca juga i raspodeli opterećenje između različitih tačaka u sistemu.