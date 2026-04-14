Slušaj vest

Evropski indeksi su danas u plusu, a cena nafte Brent je pala na 98 dolara, pošto su investitori ohrabreni izjavama američkog potpredsednika Džej Di Vensa i očekuju nastavak pregovora Sjedinjenih Američkih Država i Irana o primirju na Bliskom istoku.

Prema podacima sa tržišta energenata, cena sirove nafte je u 9.30 sati pala za 3,48 odsto na 95,582 dolara po barelu, a cena nafte Brent za 1,35 odsto na 98,047 dolara.

U intervjuu za Foks njuz, Vens je istakao da su zvaničnici Vašingtona i Teherana vodili "dobre razgovore" proteklog vikenda koji su, kako je naveo, pomogli da se razjasne prioriteti SAD, uključujući ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, ključne međunarodne naftne rute.

- Oni su se pomakli u našem pravcu, zbog čega mislim da bismo mogli da kažemo da imamo neke dobre naznake, ali se nisu pomakli dovoljno - rekao je Vens, govoreći o pregovorima Sjedinenih Američkih Država i Irana u Islamabadu.

Prema njegovim rečima, dalji koraci u mirovnim pregovorima zavise od Teherana, a smatra i da bi eventualni sporazum mogao da bude koristan za obe strane ako bi se ispunili uslovi SAD, posebno u vezi sa iranskim nuklearnim programom, prenosi CNBC.

Evropski fjučersi gasa za maj su se na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 45,650 evra za megavat-sat.

Indeks Frankfurtske berze DAX je porastao za 0,95 odsto na 23.975,02 poena, francuski CAC 40 za 0,37 odsto na 8.266,24 poena, britanski FTSE 100 za 0,25 odsto na 10.608,92 poena, moskovski MOEX porastao za 0,07 odsto na 2.722,84 poena.

U Evropi, ulagači prate i veleprodajne cene u Nemačkoj, podatke u inflaciji u Španiji, kao i izveštaje o zaradi kompanija Be-Em-Ve (BMW) i Kering, kao i najnovije projekcije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) o ekonomskom rastu.

Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,17937 dolara.

Cena zlata je porasla na 4.793,34 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice na 5,8229 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Američki berzanski indeks Dau Džons (Dow Jones) je na zatvaranju berzi u ponedeljak porastao za 0,63 odsto na 48.218,25 poena, S&P 500 za 1,02 odsto na 6.886,24 poena, a Nasdak (Nasdaq) za 1,23 odsto na 23.183,74 poena.