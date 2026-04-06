Slušaj vest

Podgorica će uskoro dobiti novi most koji će biti izgrađen u produžetku Bulevara Vojislavljevića, čime će se rasteretiti saobraćaj u crnogorskoj prestonici, a potaće i novi simbol grada. Iz tima koji je osmislio projekat ističu da će uz izgradnju novog, postojeći most biti rekonstruisan, a da radovi neće poremetiti tok Morače.

Novi most na Morači biće dug 114, 94 metra, imaće dve saobraćajne i dve pešačke staze. Projekat je deo izgradnje Bulevara Vojislavljevića na Zabjelu koji je u toku. Most će spajati obale Morače na izlazu iz Podgorice prema Nikšiću, tik uz postojeći.

- To je tzv. spregnuta konstrukcija gde je osnovna čelična konstrukcija sa donje strane, a gore je kolovozna ploča o armiranog betona. To sve zajedno funkcioniše kao jedinstveni poprečni presek, u kome imamo deo s donje strane i čelika s gornje strane beton - naveo je građevinski inženjer dr Duško Lučić.

Prema njegovim rečima i postojeći most, koji je pušten u saobraćaj krajem 70-ih godina prošlog veka, dobiće novi izgled.

- I da mu se saobraćajne karakteristike malo promene, da se odnos pešačkih staza promeni - naglašava Lučić.

Ovako će izgledati novi most na Morači Foto: screenshot YT/PortalGradska

Dva mosta biće istovetna što se saobraćajne geometrije tiče, poručuje naš sagovornik. Ipak, odnos između građevina i način na koji će biti spojeni, biće zanimljiv te predstavlja inovaciju u mostogradnji u regionu.

- To je tzv. "most reka“ gde on penje jednu krivudavu vodenu strukturu koja povezuje dva mosta, u oblutku moračkom što je povezivanje sa našom geografijom, podnebljem, ambijentom, i sa vodom koja je tu ključna, gde bi to u kombinaciji sa svetlosnim efektima u noćnom prikazu i sa tim neočekivanim detaljem kada nailazite na most, davao jedan posebni doživljaj- navodi Lučić.

Lučić poručuje da projekat prodrazumijeva i uređenje prostora ispod mostova koji može biti mesto za koncerte, izložbe ili kafeteriju.

Podsetimo, tender za izbor graditelja mosta u produžetku Bulevara Vojislavljevića je u toku, a vrednost projekta je 7.320.500 eura.