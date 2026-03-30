Zakonski rok za dostavljanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2025. za pravna lica i preduzetnike koji poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva, a koji imaju poslovnu godinu jednaku kalendarskoj, ističe 31. marta, podseća Agencija za privredne registre (APR).

Kako navode, kao i prethodnih godina APR će i ove organizovati dežurstva zaposlenihu utorak 31. marta do 20 časova, odnosno za pitanja u vezi sa pristupom sistemu i potpisivanja do ponoći.

Dodaju da su u slučaju problema u vezi sa sastavljanjem i dostavljanjem izveštaja, obveznicima na raspolaganju mejl adrese obveznicifi@apr.gov.rs (za ažuriranje statusnih podataka ili podataka o zakonskom zastupniku), kao i sd@apr.gov.rs (za rešavanje pitanja u vezi sa pristupom posebnom informacionom sistemu ili potpisivanjem).

Za dodatna pitanja i objašnjenja u vezi sa dostavljanjem izveštaja koja nisu dostupna na internet stranici i u korisničkim uputstvima za sastavljanje i dostavljanje izveštaja obveznicima je na raspolaganju mejl adresa finizvestaji@apr.gov.rs.

APR navodi da je do sada obavezu dostavljanja izveštaja, u skladu sa Zakonom o računovodstvu, ispunilo više od 200.000 pravnih lica i preduzetnika, te se do isteka zakonskog roka očekuje prijem još oko 90.000 izveštaja.

Sve relevantne informacije, odnosno instrukcije u vezi sa dostavljanjem redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2025. mogu se naći na internet stranici APR-a u okviru Registra finansijskih izveštaja.