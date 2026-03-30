Proizvodnja u čeličani u Isberguesu u Francuskoj trebalo bi da bude obustavljena od juna do septembra, saopštila je nemačka kompanija.

Obustava će obuhvatiti oko 600 zaposlenih, koji će u tom periodu primati podršku francuske vlade.

Od januara Isbergues radi sa tek pola kapaciteta.

"Obustava rada neophodna je kako bi se stabilizovalo poslovanje u uslovima kontinuiranog pada narudžbina", rekao je direktor podružnice Thyssenkrupp Electrical Steel Angelo Di Martino.

"Uništava nas poplava čelika iz uvoza", dodao je Di Martino, pojasnivši da su cene uvezenog čelika u pojedinim slučajevima znatno niže od troškova proizvodnje u Evropskoj uniji.

"Hitno su nam potrebne efikasne trgovinske zaštitne mere kako bismo uspostavili ravnopravne konkurentske uslove za strateški važan proizvod", poručio je čelnik ThyssenKruppove francuske podružnice.

Kompanija je u "konstruktivnom dijalogu" sa Evropskom komisijom i nada se brzom uvođenju takvih mera.

Thyssenkrupp Electrical Steel proizvodi specijalne vrste čelika za energetski sektor.

Zrnati elektrotehnički čelik koristi se za prenos električne energije, a široko je u upotrebi i u transformatorima u trafostanicama, kao i u vetroturbinama.

U Evropi ga sada proizvode samo dve kompanije, napominju u ThyssenKruppu, dodajući da se uvoz u EU od 2022. utrostručio i sada čini više od polovine evropskog tržišta.

"Takav trend doveo je do drastičnog pada narudžbina i veoma slabe iskorišćenosti evropskih proizvodnih kapaciteta", saopštili su iz kompanije.

ThyssenKrupp ima čeličanu i u nemačkom Gelsenkirčenu koja takođe zapošljava oko 600 radnika.

I pogon u Isberguesu i onaj u Gelsenkirčenu nakratko su obustavili rad već krajem prošle godine, na nekoliko nedelja.

Nemačka čeličana trebalo bi zasad da nastavi sa radom.

Prema tržišnim studijama, potražnja za zrnatim elektrotehničkim čelikom trebalo bi da se utrostruči do 2050. godine, napominje agencija dpa.