Slušaj vest

Tradicionalni VIVAX COOL DAY ove je godine okupio više od 350 partnera, distributera i stručnjaka sa područja Srbije, potvrđujući važnost ovog događaja kao ključnog mesta susreta, razmene iskustava i predstavljanja novih strateških smerova razvoja u HVAC industriji.

Događaj, koji je tokom godina postao prepoznatljiva platforma za povezivanje VIVAX predstavnika s poslovnim partnerima, ponovno je naglasio važnost saradnje, inovacija i zajedničkog razvoja tržišta, uz snažan fokus na unapređenje korisničkog iskustva kroz celi životni ciklus proizvoda.

Foto: Promo

Tokom događaja učesnici su imali priliku da prisustvuju nizu stručnih predavanja posvećenih najnovijim tehnologijama i rešenjima iz HVAC segmenta, sa posebnim naglaskom na razvoj rezidencijalne klimatizacije, napredne VRF sisteme, toplotne pumpe i ESS sisteme za čuvanje energije, koji postaju sve važniji deo moderne i održive energetske infrastrukture. Uz tehnološke inovacije, važan deo programa bio je usmeren na razvoj postprodajnih usluga i operativnih kapaciteta, koji predstavljaju jedan od ključnih stubova VIVAX poslovnog modela. Zahvaljujući razvijenoj logističkoj i servisnoj infrastrukturi, VIVAX osigurava visok nivo pouzdanosti, brzu reakciju i dugoročnu podršku kroz celi životni ciklus proizvoda. Platforma kao sledeći korak u razvoju VIVAX poslovnog modela Poseban fokus ovogodišnjeg događaja bio je na predstavljanju VIVAX digitalne platforme, koja predstavlja važan iskorak u daljnem razvoju poslovnog modela i koja je osmišljena kao digitalni alat koji povezuje kupovinu i montažu, sa ciljem pojednostavljenja celog procesa za krajnjeg korisnika.

Foto: Promo

Platforma koju će VIVAX tržištu predstaviti tokom sledećeg meseca, kupcima omogućava jednostavnije i transparentnije iskustvo, dok se istovremeno partnerima – instalaterima i retail kanalima – otvaraju dodatne poslovne prilike kroz bolje povezivanje ponude, potražnje i postprodajnih usluga. Platforma pritom ne menja uloge postojećih kanala, već ih povezuje i unapređuje, stvarajući strukturiran i efikasan sistem, koji donosi vrednost svim uključenim stranama.

Foto: Promo

Snažan rast i širenje na EU tržišta Ovogodišnji događaj bio je i prilika za osvrt na poslovne rezultate ostvarene u proteklom periodu i predstavljanje planova za dalji razvoj. Prošle godine je VIVAX uspešno proširio svoju prisutnost na tri nova tržišta – Španiju, Grčku i Albaniju – čime je dodatno ojačana međunarodna distribucijska mreža i otvorene nove mogućnosti za rast, dok u 2026. godini VIVAX dodatno priprema širenje na dva ključna evropska tržišta – Italiju i Francusku, sa planiranim početkom operativnog rada 1. januara 2027. godine, čime se nastavlja sistemska i kontrolisana ekspanzija na EU tržištu.

Foto: Promo

Govoreći o planovima za naredni period, Vladimir Brkljača, član Uprave M SAN Grupe zadužen za VIVAX brend, istaknuo je: „Prošle godine započeli smo novi investicijski ciklus i strateški snažniji ulazak na tržišta Evropske unije. Otvaranjem sopstvenih preduzeća u Španiji, Grčkoj i Albaniji napravili smo važan iskorak u međunarodnom razvoju VIVAX brenda, koji je danas prisutan u 42 zemlje kroz mrežu sa više od 4.000 partnera. Naš pristup temelji se na kontrolisanoj ekspanziji i izgradnji snažne lokalne prisutnosti – kroz sopstvene timove, partnersku mrežu i logističku i servisnu infrastrukturu. Upravo takav model omogućuje nam dugoročan i održiv rast, uz zadržavanje visokog nivoa kvaliteta i korisničkog iskustva. U narednom periodu dodatno ćemo ulagati u razvoj platforme i povezivanje svih elemenata našeg poslovnog modela, sa ciljem stvaranja jednostavnijeg i pouzdanijeg iskustva za krajnjeg korisnika, ali i dodatne vrednosti za naše partnere.“

VIVAX najavio snažan iskorak na tržištu EU i najavu nove digitalne platforme Izvor: Promo

Partnerstvo i zajednički razvoj tržišta