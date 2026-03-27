ZASADI DRVO: WMG I AHK OBELEŽILI JUBILEJ SADNJOM U BEOGRADU U okviru projekta posađeno 50 sadnica uz podršku kompanija članica komore
Beograd, 27. mart 2026 – U okviru projekta „Zasadi drvo“, kompanija WMG (Wireless Media Group), u saradnji s Nemačko-srpskom privrednom komorom i njenim članicama, organizovala je akciju sadnje u parku „Milutin Milanković“ u Beogradu povodom obeležavanja 25 godina rada komore u Srbiji.
Tokom akcije posađeno je 50 sadnica, uz učešće predstavnika kompanija članica komore, institucija i partnera projekta. Ova inicijativa još jednom je potvrdila značaj saradnje privrede, institucija i zajednice u stvaranju održivijeg i zelenijeg okruženja.
Projekat „Zasadi drvo“, koji je 2019. pokrenula kompanija WMG, nastavlja da ostvaruje konkretne rezultate na terenu, a nedavno je, u okviru velike akcije sadnje, premašena brojka od 1.200.000 posađenih sadnica širom Srbije, čime su potvrđeni kontinuitet i snaga ove inicijative. Samo tokom sedmog ciklusa projekta posađeno je više od 200.000 sadnica, akcije su realizovane na blizu 50 lokacija, a ozelenjeno je više od 150 hektara zemljišta, što predstavlja značajan doprinos povećanju zelenog fonda Srbije i dugoročnom unapređenju životne sredine.
– Projekat „Zasadi drvo“ za nas u kompaniji WMG predstavlja deo šire strategije održivog razvoja i konkretan način da kao članica UN Globalnog dogovora doprinosimo zaštiti životne sredine. Verujemo da odgovorno poslovanje podrazumeva i aktivnu ulogu u zajednici, zbog čega nam je posebno važno što zahvaljujući ovom projektu povezujemo kompanije, institucije i građane oko zajedničkog cilja – da našu zemlju učinimo zdravijom i kvalitetnijom za život. Saradnja s Nemačko-srpskom privrednom komorom i njenim članicama pokazuje da, kad se udružimo oko istog cilja, možemo da ostvarimo još snažniji i dugoročniji uticaj na životnu sredinu i društvo u celini. Posebnu zahvalnost dugujemo svim partnerima i organizacijama koje podržavaju i učestvuju u projektu „Zasadi drvo“, a danas posebno JKP „Zelenilo Beograd“, koje je zajedno s nama realizovalo ovu sadnju i partner je današnje akcije – izjavila je Ruža Veljović, direktorka korporativnih poslova, komunikacija i marketinga kompanije WMG.
Povodom jubileja i zajedničke akcije sadnje, predstavnici Nemačko-srpske privredne komore istakli su značaj ovakvih inicijativa za povezivanje poslovne zajednice i doprinos održivom razvoju:
- - Ovakve inicijative su dobre zato što su deo kontinuiteta, a ne jednokratne poruke. Održivost, kao i poverenje u poslovanju, ne gradi se deklarativno - već konkretnim i stalnim aktivnostima. Ono što je danas važno jeste da smo kao poslovna zajednica pokazali da možemo da delujemo zajedno, organizovano i s jasnim ciljem. U godini u kojoj obeležavamo 25 godina nemačko-srpske privredne saradnje, ovakvi projekti dodatno potvrđuju da partnerstvo između privrede i institucija može da proizvede vidljive i dugoročne rezultate - izjavio je Filip Simović, predsednik Nemačko-srpske privredne komore.
Projekat „Zasadi drvo“ pokrenula je kompanija WMG, uz podršku WMG fondacije, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprave za šume, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, JP „Srbijašume d.o.o.“, JP „Vojvodinašume“, Pokreta gorana Srbije, Privredne komore Srbije, Botaničke bašte „Jevremovac“, Biološkog fakulteta, Šumarskog fakulteta u Beogradu, Šumarske škole Kraljevo, Zavoda za zaštitu prirode, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Instituta za šumarstvo i JKP „Zelenilo Beograd“, a u ovom ciklusu pridružile su se i kompanija JYSK i Nemačko-srpska privredna komora.