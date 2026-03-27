Tokom akcije posađeno je 50 sadnica, uz učešće predstavnika kompanija članica komore, institucija i partnera projekta. Ova inicijativa još jednom je potvrdila značaj saradnje privrede, institucija i zajednice u stvaranju održivijeg i zelenijeg okruženja.

Projekat „Zasadi drvo“, koji je 2019. pokrenula kompanija WMG, nastavlja da ostvaruje konkretne rezultate na terenu, a nedavno je, u okviru velike akcije sadnje, premašena brojka od 1.200.000 posađenih sadnica širom Srbije, čime su potvrđeni kontinuitet i snaga ove inicijative. Samo tokom sedmog ciklusa projekta posađeno je više od 200.000 sadnica, akcije su realizovane na blizu 50 lokacija, a ozelenjeno je više od 150 hektara zemljišta, što predstavlja značajan doprinos povećanju zelenog fonda Srbije i dugoročnom unapređenju životne sredine.

– Projekat „Zasadi drvo“ za nas u kompaniji WMG predstavlja deo šire strategije održivog razvoja i konkretan način da kao članica UN Globalnog dogovora doprinosimo zaštiti životne sredine. Verujemo da odgovorno poslovanje podrazumeva i aktivnu ulogu u zajednici, zbog čega nam je posebno važno što zahvaljujući ovom projektu povezujemo kompanije, institucije i građane oko zajedničkog cilja – da našu zemlju učinimo zdravijom i kvalitetnijom za život. Saradnja s Nemačko-srpskom privrednom komorom i njenim članicama pokazuje da, kad se udružimo oko istog cilja, možemo da ostvarimo još snažniji i dugoročniji uticaj na životnu sredinu i društvo u celini. Posebnu zahvalnost dugujemo svim partnerima i organizacijama koje podržavaju i učestvuju u projektu „Zasadi drvo“, a danas posebno JKP „Zelenilo Beograd“, koje je zajedno s nama realizovalo ovu sadnju i partner je današnje akcije – izjavila je Ruža Veljović, direktorka korporativnih poslova, komunikacija i marketinga kompanije WMG.