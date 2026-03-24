Marera industrijski park, koji se nalazi na mestu nekadašnje fabrike „Pobeda“ u Petrovaradinu, priveo je kraju ključnu fazu u okviru regionalnog projekta „Eko-industrijski parkovi na Zapadnom Balkanu“, koji sprovodi Međunarodna finansijska korporacija IFC, članica Svetske banke, u partnerstvu sa Evropskom unijom i Investicionim okvirom za Zapadni Balkan (WBIF).

Projekat je usmeren na unapređenje efikasnosti, ekološke odgovornosti i investicione privlačnosti regionalnih kompanija, sa krajnjim ciljem izgradnje održivih i konkurentnih industrijskih zona usklađenih sa savremenim evropskim standardima. EIP metodologija podstiče izgradnju industrijskog ekosistema u kom kompanije međusobno dele resurse, infrastrukturu i znanje, stvarajući zajedničku vrednost za sve učesnice.

Od potpisivanja ugovora do konkretne implementacije

Proces je zvanično započet 23. oktobra 2025. godine, kada je Marera industrijski park potpisivanjem ugovora sa IFC-om pristupio inicijativi Eko-industrijski parkovi Zapadnog Balkana.

Naredna faza obuhvatila je izradu analize postojećeg stanja, koja je poslužila kao osnova za razradu okvira petodnevnih radionica održanih od 16. do 20. marta 2026. godine. Tokom ovih susreta, menadžment parka, međunarodni ekspertski tim IFC-a i predstavnici zakupaca zajednički su analizirali razvojni plan parka, identifikujući dodatne potencijale koji se mogu iskoristiti za postizanje veće sinergije između industrija, kao i za jačanje pozicije parka kao atraktivne destinacije za investicije.

Fokus na resursima, simbiozi i sinergiji

Petodnevni rad rezultirao je postavljanjem operativnog okvira zasnovanog na EIP metodologiji. Poseban akcenat bio je na inkluzivnom pristupu: zakupci su imali aktivnu ulogu doprinoseći rešenjima koja neposredno odgovaraju na njihove poslovne potrebe.

- Svesni smo velikog potencijala Marera industrijskog parka iz ugla resursa koji su nam na raspolaganju, strateške lokacije i ekonomskog i socijalnog uticaja koji naš park ima na lokalnu zajednicu. IFC radionica nam je dodatno potvrdila sve ono na čemu smo radili od trenutka formiranja industrijskog parka, kao i pravac koji smo zacrtali od samog početka. Zahvaljujući strukturisanom radu sa međunarodnim ekspertima, bolje smo artikulisali naše upravljačke procese, sagledali ukupne resurse kojima raspolažemo i definisali ključne pravce za dalju optimizaciju u cilju održivosti. Zadovoljni smo što radionica potvrđuje da smo na pravom putu — u pogledu podizanja vrednosti samog parka, razvijanja odnosa sa svim kompanijama koje ovde posluju, pozitivnog uticaja na lokalnu ekonomiju i privlačenja adekvatnih investitora - istakao je Mile Štrbac, direktor industrijskog portfolija kompanije Marera.

Poslovanje u okviru Slobodne zone kao dodatna prednost za kompanije

Marera industrijski park deo je sistema Slobodne zone Novi Sad, što zakupcima donosi značajne poreske pogodnosti: oslobođenje od PDV-a i carine na uvoz sirovina, materijala i opreme namenjenih izvozu, čime se direktno jača njihova konkurentnost na međunarodnom tržištu. Na radionici je učestvovala i predstavnica Slobodne zone Novi Sad, čija je perspektiva dodatno obogatila razmatranje razvojnih potencijala parka u širem ekonomskom kontekstu.

- Posebno mi je značajno što su obrađene teme efikasnog upravljanja resursima, industrijske simbioze, ali i mogućnosti unapređenja saradnje između kompanija unutar Slobodne zone Novi Sad. Kroz interaktivan pristup i razmenu iskustava imala sam priliku da sagledamo potencijale za unapređenje postojećih praksi, a smatram da razvoj Eko-industrijskog parka Marera industrijski park ima poseban značaj i za dalji razvoj Slobodne zone Novi Sad - u pogledu jačanja njene konkurentnosti i usklađivanja sa savremenim ekonomskim praksama - izjavila je Marijana Šaula, predstavnica Slobodne zone Novi Sad.

Odgovoran razvoj kao trajna orijentacija

Sa preko 110.000 m² izgrađenog prostora, 17 hektara zemljišta predviđenog za dalje proširenje i strateškom lokacijom nadomak centra Novog Sada, Marera industrijski park nastavlja da se razvija kao održiva i investiciono atraktivna zona koja spaja industrijsku tradiciju Petrovaradina sa inovacijama budućnosti. Uključivanjem u projekat Eko-industrijskih parkova, park još jednom potvrđuje svoju opredeljenost za odgovoran razvoj - razvoj koji podjednako vodi računa o poslovnoj profitabilnosti, lokalnoj zajednici i dugoročnoj održivosti.