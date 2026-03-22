Ljubitelji automobila i domaće industrije imaju priliku da na ovogodišnjem Međunarodnom sajmu automobila u Beogradu, na štandu OMR Grupe i njene članice Crossroad Adria, prvi put uživo vide najveću automobilsku zvezdu koja dolazi iz Srbije. Dugoočekivani FIAT Grande Panda, koji se proizvodi u Fabrici automobila u Kragujevcu, zvanično je predstavljen domaćoj publici, čime je označen i početak sveobuhvatne nacionalne kampanje pod sloganom "Naših ruku delo“.

- Ponosni smo što upravo na Sajmu u Beogradu možemo da podelimo trenutak koji prevazilazi okvire automobilske industrije. FIAT Grande Panda nije samo novi model u našoj ponudi, on je simbol ponosa, tradicije i budućnosti. Proizveden u Kragujevcu, rukama naših ljudi, ovaj automobil nosi pečat domaće ekspertize i globalnog FIAT dizajna. Naš slogan, "Naših ruku delo", upravo to i znači: vrhunski proizvod stvoren ovde, za svet. Kampanja koja danas počinje biće snažan podsetnik na vrednost koju zajedno stvaramo - izjavio je tom prilikom Igor Ševo, direktor kompanije Crossroad Adria.

Centralno mesto na štandu zauzima benzinska varijanta FIAT Grande Pande, opremljena agilnim i efikasnim motorom od 100 KS, koju je domaće tržište s nestrpljenjem iščekivalo. Pored vrhunskog dizajna i praktičnosti, ovaj model donosi i izuzetno konkurentnu cenu.

Evo kako izgleda FIAT grande panda proizveden u Kragujevcu

Početna cena FIAT Grande Pande iznosi 15.490 EUR, uz standardnu garanciju od pet godina čime se pozicionira kao jedan od najatraktivnijih izbora u svom segmentu. Sa kompletnom gamom koja, pored električnih i hibridnih, sada uključuje i visokoefikasni benzinski motor, FIAT postavlja nove standarde dostupnosti na domaćem tržištu.

FIAT: Tradicija, stil i električna mobilnost

Pored Grande Pande, štand Crossroad Adria krasi i legendarni FIAT 500 hibrid, dostupan i u cabrio verziji za pravi „dolce vita“ osećaj. Ekskluzivno tokom trajanja sajma, kupci mogu nabaviti prestižni paket opreme „Torino“ po ceni bazičnog modela od 18.990 EUR. Gamu upotpunjuju robusna Pandina i novi Fiat 600, koji zaokružuje viziju moderne urbane mobilnosti.