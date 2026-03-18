STADA grupa, u okviru koje posluje Hemofarm, ostvarila je u 2025. rast u sva tri segmenta – specijalitetima, zdravstvenim proizvodima široke potrošnje i generičkim lekovima. Korigovani prihodi STADA grupe povećani su za 6% i dostigli su vrednost od 4,3 milijarde evra, dok je korigovana EBITDA, posmatrano po konstantnim deviznim kursevima, poboljšana za 8% i iznosi 961 milion evra.

„Svi naši regioni, od Zapadne, Centralne i Istočne Evrope, preko Nemačke, Bliskog istoka i Azije, snažno doprinose ukupnom rastu kompanije. Rast iznad industrijskog proseka podstaknut je nizom uspešnih lansiranja u sva tri poslovna segmenta. Istovremeno, tokom 2025. obogatili smo naš portfolio sa više od 110 novih licenciranih proizvoda, dodatno osnažujući naš razvojni pajplajn i temelje za budući rast”, poručio je generalni direktor STADA grupe Peter Goldschmidt.

Segment specijaliteta premašio milijardu evra: Prihodi segmenta specijaliteta, vođeni biosimilarima i inovativnim lekovima, po prvi put u 2025. premašili su milijardu evra, uz rast od 17 odsto i sada čine gotovo jednu četvrtinu ukupnih prihoda Grupe. Među ključnim pokretačima izdvaja se i kontinuirani rast postojećeg portfolija biosimilara u širokom spektru terapeutskih oblasti poput zdravlja kostiju, imunologije i onkologije. Ove godine planirano je lansiranje pet novih biosimilara, čime STADA grupa dodatno jača svoju poziciju lidera u Evropi.

Rast generičkih proizvoda: Prihodi segmenta generičkih proizvoda u 2025. porasli su za 5% (korigovano po konstantnim deviznim kursevima), dok je segment nastavio da nadmašuje tržište u Evropi. Istovremeno, uspešna lansiranja i komercijalne sinergije dodatno su učvrstile poziciju kompanije među tri vodeća tržišna igrača u segmentu maloprodaje generičkih lekova na ključnim evropskim tržištima, uključujući Nemačku, Italiju, Španiju, Belgiju, Irsku, nordijske zemlje, Srbiju i Švajcarsku.

Lokalni brendovi podstiču rast: Segment zdravstvenih proizvoda široke potrošnje ostvario je solidne rezultate u prošloj godini, uz rast prihoda od 2%. Van kategorije prehlade i kašlja, STADA je ostvarila rast u srednjem jednocifrenom rasponu i gotovo udvostručila svoju eCommerce prodaju u periodu od 2022. do 2025. godine.

50 miliona EUR investicija u Hemofarm: Kako ističe Ronald Zeliger, generalni direktor Hemofarma, tokom 2025. u Srbiji je Hemofarm preuzeo brendove Fortacell i Biota Intima, dok je u Bosni i Hercegovini lansiran brend EUNOVA.

„Nastavljamo sa našim snažnim rastom i u regionu zapadnog Balkana, a samo tokom 2025. godine STADA grupa je investirala preko 50 miliona evra, između ostalog u novu opremu i inovativne mašine, ali i u registracije i licence“, istakao je Zeliger i podsetio da je od 2006. kada je STADA grupa preuzela Hemofarm, zaključno sa proteklom godinom, u kompaniju investirano skoro 530 miliona EUR.

Procena potencijalnih akvizicija globalno: „Aktivno analiziramo potencijalne akvizicije širom sveta kako bismo dodatno osnažili rast segmenta zdravstvenih proizvoda široke potrošnje. Istovremeno, nastavljamo da širimo naš portfolio brendova u najbrže rastućim kategorijama, uključujući dermatologiju, preventivno zdravlje i wellness”, ističe Goldschmidt i dodaje: „Naš onkološki pajplajn ima veliki potencijal, sadrži molekule kao što su enzalutamide i ruxolitinib, a imamo i apixaban i edoxaban da upotpune naše kontinuirano lansiranje rivaroxabana u kardiovaskularnoj kategoriji. Kroz 110 angažmana u oblasti poslovnog razvoja i licenciranja, koje smo potpisali u 2025. uz kontinuirani razvoj i mrežu licencnih partnerstava, izgradili smo pajplajn sa značajnim potencijalom za naredne godine. Potpuno smo spremni, sa jasno definisanom strategijom, koja proističe iz isteka ekskluzivnosti GLP-1 terapija, kako u lečenju dijabetesa, tako i gojaznosti. Pored toga, SGLT-2 inhibitor empagliflozin predstavlja ključni razvojni projekat u oblasti terapija za dijabetes, dodatno jačajući naš portfolio inovativnih lekova“.

Kultura pokreće učinak: Goldschmidt je istakao ponovnu sertifikaciju kompanije STADA kroz priznanje „Top Employer Europe“, kao i rezultate najnovije ankete zadovoljstva zaposlenih u kojoj je 80 odsto njih izrazilo ponos što rade u kompaniji: „Ono što omogućava da STADA grupa konstantno nadmašuje tržište jeste naš jedinstveni One STADA duh i kultura rasta. Izuzetna posvećenost naših gotovo 12.000 zaposlenih širom sveta, od kojih više od polovine radi u timu Tehničkih operacija, obezbeđujući pouzdano snabdevanje pacijenata lekovima, predstavlja temelj našeg daljeg rasta i posvećenosti principu da brinemo o zdravlju ljudi kao pouzdan partner“.

O kompaniji STADA Arzneimittel AG

Sedište kompanije STADA Arzneimittel AG je u Bad Vilbelu, Nemačka. Kompanija se fokusira na strategiju zasnovanu na tri stuba, zdravstvenim proizvodima široke potrošnje, gneričkim lekovima i specijalitetima. Širom sveta, STADA Arzneimittel AG prodaje svoje proizvode u preko 100 zemalja. U finansijskoj godini 2025., STADA je ostvarila prodaju grupe od 4,296 miliona evra i korigovanu zaradu pre kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije po konstantnim deviznim kursevima (adj. cc EBITDA) od 961 miliona evra. Na dan 31. decembar 2025., STADA zapošljava 11,749 ljudi širom sveta.

