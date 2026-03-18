Slušaj vest

STADA grupa, u okviru koje posluje Hemofarm,  ostvarila je u 2025. rast  u sva tri segmenta – specijalitetima, zdravstvenim proizvodima široke potrošnje i generičkim lekovima. Korigovani prihodi STADA grupe povećani su za 6% i dostigli su vrednost od 4,3 milijarde evra, dok je korigovana EBITDA, posmatrano po konstantnim deviznim kursevima, poboljšana za 8% i iznosi 961 milion evra.

Svi naši regioni, od Zapadne, Centralne i Istočne Evrope, preko Nemačke, Bliskog istoka i Azije, snažno doprinose ukupnom rastu kompanije. Rast iznad industrijskog proseka podstaknut je nizom uspešnih lansiranja u sva tri poslovna segmenta. Istovremeno, tokom 2025. obogatili smo naš portfolio sa više od 110 novih licenciranih proizvoda, dodatno osnažujući naš razvojni pajplajn i temelje za budući rast”, poručio je generalni direktor STADA grupe Peter Goldschmidt.

Peter Goldschmidt_CEO STADA grupe.jpg
Foto: STADA

Segment specijaliteta premašio milijardu evra: Prihodi segmenta specijaliteta, vođeni biosimilarima i inovativnim lekovima, po prvi put u 2025. premašili su milijardu evra, uz rast od 17 odsto i sada čine gotovo jednu četvrtinu ukupnih prihoda Grupe. Među ključnim pokretačima izdvaja se i kontinuirani rast postojećeg portfolija biosimilara u širokom spektru terapeutskih oblasti poput zdravlja kostiju, imunologije i onkologije. Ove godine planirano je lansiranje pet novih biosimilara, čime STADA  grupa dodatno jača svoju poziciju lidera u Evropi. 

Rast generičkih proizvoda: Prihodi segmenta generičkih proizvoda u 2025.  porasli su za 5% (korigovano po konstantnim deviznim kursevima), dok je segment nastavio da nadmašuje tržište u Evropi. Istovremeno, uspešna lansiranja i komercijalne sinergije dodatno su učvrstile poziciju kompanije među tri vodeća tržišna igrača u segmentu maloprodaje generičkih lekova na ključnim evropskim tržištima, uključujući Nemačku, Italiju, Španiju, Belgiju, Irsku, nordijske zemlje, Srbiju i Švajcarsku.

Lokalni brendovi podstiču rast: Segment zdravstvenih proizvoda široke potrošnje ostvario je solidne rezultate u prošloj godini, uz rast prihoda od 2%. Van kategorije prehlade i kašlja, STADA je ostvarila rast u srednjem jednocifrenom rasponu i gotovo udvostručila svoju eCommerce prodaju u periodu od 2022. do 2025. godine. 

50 miliona EUR investicija u Hemofarm: Kako ističe Ronald Zeliger, generalni direktor Hemofarma, tokom 2025. u Srbiji je Hemofarm preuzeo brendove Fortacell i Biota Intima, dok je u Bosni i Hercegovini lansiran brend EUNOVA. 

Nastavljamo sa našim snažnim rastom i u regionu zapadnog Balkana, a samo tokom 2025. godine STADA grupa je investirala preko 50 miliona evra, između ostalog u novu opremu i inovativne mašine, ali i u registracije i licence“, istakao je Zeliger i podsetio da je od 2006. kada je STADA grupa preuzela Hemofarm, zaključno sa proteklom godinom, u kompaniju investirano skoro 530 miliona EUR. 

Procena potencijalnih akvizicija globalnoAktivno analiziramo potencijalne akvizicije širom sveta kako bismo dodatno osnažili rast segmenta zdravstvenih proizvoda široke potrošnje. Istovremeno, nastavljamo da širimo naš portfolio brendova u najbrže rastućim kategorijama, uključujući dermatologiju, preventivno zdravlje i wellness”, ističe Goldschmidt i dodaje: „Naš onkološki pajplajn ima veliki potencijal, sadrži molekule kao što su enzalutamide i ruxolitinib, a imamo i apixaban i edoxaban da upotpune naše kontinuirano lansiranje rivaroxabana u kardiovaskularnoj kategoriji. Kroz 110 angažmana u oblasti poslovnog razvoja i licenciranja, koje smo potpisali u 2025. uz kontinuirani razvoj i mrežu licencnih partnerstava, izgradili smo pajplajn sa značajnim potencijalom za naredne godine. Potpuno smo spremni, sa jasno definisanom strategijom, koja proističe iz isteka ekskluzivnosti GLP-1 terapija, kako u lečenju dijabetesa, tako i gojaznosti. Pored toga, SGLT-2 inhibitor empagliflozin predstavlja ključni razvojni projekat u oblasti terapija za dijabetes, dodatno jačajući naš portfolio inovativnih lekova“.

Kultura pokreće učinak: Goldschmidt je istakao ponovnu sertifikaciju kompanije STADA kroz priznanje „Top Employer Europe“, kao i rezultate najnovije ankete zadovoljstva zaposlenih u kojoj je 80 odsto njih izrazilo ponos što rade u kompaniji: „Ono što omogućava da STADA grupa konstantno nadmašuje tržište jeste naš jedinstveni One STADA duh i kultura rasta. Izuzetna posvećenost naših gotovo 12.000 zaposlenih širom sveta, od kojih više od polovine radi u timu Tehničkih operacija, obezbeđujući pouzdano snabdevanje pacijenata lekovima, predstavlja temelj našeg daljeg rasta i posvećenosti principu da brinemo o zdravlju ljudi kao pouzdan partner“.  

Infografik - STADA 2025 rezultati.jpg
Foto: STADA

O kompaniji STADA Arzneimittel AG

Sedište kompanije STADA Arzneimittel AG je u Bad Vilbelu, Nemačka. Kompanija se fokusira na strategiju zasnovanu na tri stuba, zdravstvenim proizvodima široke potrošnje, gneričkim lekovima i specijalitetima. Širom sveta, STADA Arzneimittel AG prodaje svoje proizvode u preko 100 zemalja. U finansijskoj godini 2025., STADA je ostvarila prodaju grupe od 4,296 miliona evra i korigovanu zaradu pre kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije po konstantnim deviznim kursevima (adj. cc EBITDA) od 961 miliona evra. Na dan 31. decembar 2025., STADA zapošljava 11,749 ljudi širom sveta.


Dodatne informacije za novinare

STADA Arzneimittel AG – Odnosi sa medijima
Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel - Nemačka
Tel: +49 (0) 6101 603-165
E-Mail:  

Ili posetite nas na našem vebsajtu
Pratite @stadaGroup na LinkedIn

Dodatne informacije za učesnike tržišta kapitala

STADA Arzneimittel AG – Odnosi sa investitorima i poveriocima

Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel – Nemačka

Tel: +49 (0) 6101 603-4689

Fax: +49 (0) 6101 603-215

E-mail: ir@stada.de

Ili posetite nas na našem vebsajtu

Promo