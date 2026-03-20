Impulsivne odluke često su krive za najveće životne preokrete. Nedavna objava jednog našeg sugrađanina na društvenoj mreži Reddit pokrenula je lavinu komentara i otvorila važno pitanje koliko je Kina 2026. godine i dalje dobra ideja za zaposlenje? Sa ušteđevinom od 5.000 evra, ozbiljnim iskustvom u prodaji i kartom za Šangaj u jednom pravcu, ovaj 31-godišnjak želi da krene put Istoka sa jasnim ciljem, zaraditi kapital za sopstveni biznis u Srbiji.

- Ako neko ima iskustva sa životom i radom u Šangaju ili Kini generalno, svaki savet bi mi mnogo značio kao i pomoć oko pronalaska posla - napisao je.

Međutim, odgovori zajednice ukazuju na to da se Kina drastično promenila u poslednjih nekoliko godina.

Kina kao širok pojam

Iako je Šangaj globalni finansijski centar, iskusniji poznavaoci azijskog tržišta sugerišu da bi za stručnjaka iz prodaje tehnoloških rešenja Šenžen mogao biti bolja opcija.

- Šenžen je lokacija gde želiš da ideš, tamo su kancelarije kompanija koje prodaju tehnološku opremu... ne želiš da prodaješ igračke nego tehnologiju gde uzimaš ozbiljne bonuse - savetuje jedan od korisnika.

Razlika između ova dva grada nije samo u arhitekturi, već u poslovnoj kulturi. Dok je Šangaj kosmopolitski i okrenut uslugama, Šenžen je "kineski Sijetl" uz ozbiljan poslovni razvoj. Ipak, oba grada dele istu sudbinu, izuzetno visoke troškove života koji mogu brzo istopiti početni kapital od 5.000 evra ako se posao ne pronađe u prvih mesec dana.

Foto: Reddit Printscreen

Radna viza

Najveća opasnost za avanturiste u Kini danas nije kulturološki šok, već rigidna imigraciona politika. Saveti zajednice su ovde jednoglasni, zaboravite na rad „na crno“ ili improvizacije sa vizama.

- Kina nije ista kao pre 6-7 godina. Sa predavanjem engleskog se ne bih igrao, u najboljem slučaju ćeš platiti kaznu, u najgorem provesti vreme u zatvoru i biti proteran - upozoravaju upućeniji članovi zajednice.

Danas je za dobijanje radne dozvole neophodna diploma fakulteta, potvrda o nekažnjavanju i, što je najvažnije, poslodavac koji je spreman da sponzoriše vaš boravak pre nego što uopšte uđete u proces. Strategija „otići ću pa ću tražiti“ u 2026. godini nosi ogroman rizik od deportacije i trajne zabrane ulaska u zemlju.

Kultura "od 9 do 5"

Oni koji su iskusili kineski poslovni ambijent podsećaju na čuveni od 9 do 5 sistem rada. Kina zahteva potpunu posvećenost, a konkurencija među lokalnim stanovništvom je ogromna.

Pored toga, tu je i digitalni zid. Bez poznavanja određenih platformi život u Kini je praktično nemoguć jer je gotovina skoro izbačena iz upotrebe. Za prodavca ovo znači da mora ne samo da savlada jezik, već i potpuno drugačiji način komunikacije.

U moru saveta, jedan se posebno izdvaja kao ključan za svakog ko planira sličan poduhvat:

- Pod hitno pokušaj da se "prodaš" kompanijama pre nego što odeš. Život je skup i brzo ćeš istrošiti novac ako budeš bez posla.

Kina više nije mesto gde se "traži visoka plata", već mesto gde se dolazi sa preciznim planom. Za mladog preduzetnika iz Srbije, Šangaj može biti odskočna daska, ali samo pod uslovom da administrativnu pripremu shvati jednako ozbiljno.