Slušaj vest

Benzin od 98 ili 100 oktana često se doživljava kao nepotreban luksuz, namenjen isključivo snažnim i sportskim automobilima.

Ipak, stručnjaci iz servisne i distributerske branše upozoravaju da povremena promena vrste goriva može imati pozitivne efekte i kod običnih vozila ako se koristi razumno i s merom. Glavna prednost benzina od 98 ili 100 oktana, koji se često naziva i premium gorivom, je veća otpornost na detonacije.

Mit o "čišćenju motora"

To je posebno važno kod motora sa visokim stepenom kompresije i većom snagom, kakvi se nalaze u sportskim i vozilima visokih performansi. Takvi motori projektovani su upravo za ovu vrstu goriva jer omogućavaju stabilniji, sigurniji i efikasniji rad, piše El País.

S druge strane, većina standardnih automobila bez problema funkcioniše na benzinu od 95 oktana. Njihova konstrukcija ne zahteva viši oktanski broj, pa prelazak na skuplje gorivo obično ne donosi primetno povećanje snage niti smanjenje potrošnje.Ima li smisla povremeno koristiti 98-icu ili “stotku”?

Foto: Iakov Filimonov / Alamy / Profimedia

Iako benzin od 98 ili 100 oktana neće pretvoriti običan automobil u sportski, povremeno korišćenje može imati određene prednosti. Neka premium goriva sadrže dodatke koji mogu doprineti čišćem sagorevanju i održavanju sistema goriva, posebno ako se vozilo uglavnom koristi u gradskoj vožnji i na kratkim relacijama.

Drugim rečima, točenje 98 ili 100 oktana s vremena na vreme neće štetiti motoru, a može imati blagi preventivni efekat. Međutim, ne treba očekivati čuda – razlike u performansama i potrošnji obično su zanemarljive. Mitovi o “čišćenju motora” ipak ostaju mitovi.

Godinama se ponavlja tvrdnja da premium benzin čisti injektore i značajno poboljšava rad motora. Međutim, većina modernih motora već ima napredne sisteme ubrizgavanja koji sprečavaju nakupljanje naslaga. Aditivi prisutni u benzinu od 98 oktana uglavnom nisu dovoljno jaki da uklone postojeće naslage.

Zaključak je jednostavan: benzin od 98 oktana neće naškoditi motoru koji je predviđen za 95, ali u većini slučajeva neće doneti ni merljivu korist.

Šta je sa dizel motorima?

Kod dizelskih vozila situacija je nešto drugačija. Pojedini stručnjaci i servisi preporučuju korišćenje premium dizela s vremena na vreme, svakih nekoliko punjenja rezervoara. Takvo gorivo često sadrži efikasnije aditive za čišćenje, koji mogu pomoći u održavanju injektora i sistema goriva, uz potencijalno mirniji rad motora i blago poboljšanje efikasnosti.

Foto: Shutterstock

Važno upozorenje za kraj: ako proizvođač vozila izričito navodi da je potreban benzin od 98 oktana, tu preporuku treba strogo poštovati. Korišćenje goriva nižeg oktanskog broja u takvim motorima može izazvati neželjene detonacije, što dugoročno može dovesti do ozbiljnih oštećenja.

U hitnim slučajevima, kada nema druge opcije osim benzina od 95 oktana, preporučuje se umerena vožnja bez naglih ubrzanja i velikog opterećenja motora, kako bi se smanjio rizik od štetnih posledica.