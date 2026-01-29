Slušaj vest

Većina bežičnih slušalica traži kompromis: ili su praktične za nošenje ili pružaju dobar zvuk. Retko koji model nudi idealan balans između udobnosti i kvaliteta zvuka. Huawei FreeClip 2 bežične slušalice postižu upravo to – da se uklope u svakodnevni život toliko prirodno da zaboravljate da ih nosite.

Foto: Promo

Dizajn koji menja pravila igre

Huawei FreeClip 2 koriste takozvani open-ear koncept, što znači da ne ulaze u ušni kanal, već se diskretno „kače“ oko uha. To u praksi znači dve važne stvari: nema pritiska ili osećaja zamora u ušima, a i dalje čujete šta se dešava oko vas. Plavi model dodatno se izdvaja jer kutijica ima teksturu nalik na teksas, što joj daje nenametljiv, ali vrlo prepoznatljiv izgled. Deluje urbano, moderno i dovoljno drugačije da privuče pažnju, ali bez prenaglašene estetike.

Udobnost za ceo dan Jedna od najvećih prednosti Huawei FreeClip 2 slušalica je osećaj tokom nošenja, odnosno, bolje rečeno, izostanak osećaja da ih nosite. Pojedinačna slušalica teška je svega nešto više od 5 grama, a fleksibilni most koji ih drži prilagođava se obliku uha bez stezanja ili klizanja.

U svakodnevnom životu to znači da možete raditi ceo dan u kancelariji sa slušalicama na ušima, nositi ih u prevozu, tokom šetnje ili laganog treninga, a posebno će vam odgovarati ako imate osetljive uši ili nosite naočare. Nema potrebe za pauzama „da odmore uši“, što je retkost u ovom segmentu.

Foto: Promo

Zvuk koji iznenađuje

Iako su otvorenog tipa, Huawei FreeClip 2 slušalice nude zvuk koji je primetno jači i puniji nego što biste očekivali. Bas je prisutan, glasovi jasni, a sadržaj poput podkasta, poziva i video-klipova ostaje lako razumljiv čak i u bučnijem okruženju. Posebno je korisna funkcija automatskog prilagođavanja jačine zvuka. Slušalice same „osete“ kada ste u kafiću, na ulici ili u tihoj sobi i diskretno prilagode zvuk, bez potrebe da stalno posežete za telefonom.

Pozivi bez stresa Za mnoge korisnike pozivi su važniji od muzike, i upravo tu ove slušalice briljiraju. Zahvaljujući funkcijama za pametno uklanjanje buke, vaš glas ostaje jasan i razumljiv čak i dok ste napolju, u vetru ili u prometnoj ulici. Sagovornici vas čuju jasno, bez metalnog ili prigušenog tona, dok vi bez problema razumete njih. Ovo su slušalice koje možete koristiti za poslovne pozive bez straha da ćete zvučati neprofesionalno.

Foto: Promo

Praktične funkcije i baterija Gestovne kontrole na Huawei FreeClip 2 slušalicama nisu tu da impresioniraju, već da zaista olakšaju svakodnevicu. Jednostavnim pokretima moguće je pojačavati i smanjivati zvuk, pauzirati muziku, preskakati numere i javljati se na pozive. Logika je intuitivna i brzo ulazi u rutinu, pa telefon vrlo često ostaje u džepu. Baterija bez problema pokriva ceo dan korišćenja, dok uz kutijicu ukupna autonomija traje i po nekoliko dana, u zavisnosti od navika. Brzo punjenje dodatno pomaže u situacijama kada ste u žurbi. Otpornost na vodu i znoj donosi dodatnu dozu sigurnosti, pa se slušalice mogu koristiti tokom treninga ili šetnje po kiši, bez bojazni da će to uticati na njihov rad.