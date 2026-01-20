Slušaj vest

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je danas, komentarišući pitanje o novinaru Mijatu Lakićeviću koji kaže da je ulazak MOL-a u vlasništvo NIS-a jedino prihvatljivo rešenje za Rusiju, da pita one koji to govore šta je bila alternativa.

- Gospodin Lakićević pristojno igra šah, verujem da može da igra još bolje, kada bi se malo potrudio, ali igrao sam nekad sa njim, pa znam da on to može malo bolje. I bilo bi dobro da stvari posmatra ne iz ugla Hrvatske, već iz našeg ugla. I zamolio bih ga kada oni to komentarišu da nam samo kažu šta je bila alternativa, a koja nam je to druga opcija bila? A šta je to trebalo da uradimo? Da uđemo u sukob sa Ruskom Federacijom? Da srušimo tradicionalno prijateljstvo koje smo gajili i čuvali stotinama godina, uz sve probleme, uz sve uspone i padove. Da srušimo ono što smo četiri godine gradili neuvodeći sankcije Ruskoj Federaciji. Da im otpremimo imovinu, pa da mi kažemo šta god nama padne na pamet i šta mi želimo - rekao je Vučić i dodao:

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta je to bila alternativa, tačno osim što znate da kritikujete sve što poželite? Znate li koliko smo truda i rada uložili da garantujemo nastavak rada rafinerije? Znate li da to neko nije želeo da prihvati odmah? Logično, imaju rafineriju Bratislava i Budimpešti, ali smo mi tu ubacili sporazum između Srbije i MOL-a.I rafinerija mora da radi. Što ne kažete, neka svaka čast ljudi radili ste, danonoćno borili ste se, da nismo ni osetili, stotinu dana smo bili bez kapi nafte, jer vas nije sramota da ne kažete nijednom bravo za državu. Mi smo zadržali pod američkim sankcijama punu stabilnost. Mi smo poštovali i rusko pravo svojine i njihove želje. Mi ćemo uspeti da povećamo procenat vlasništva Srbije. Oni su nas ostavili na 29,87 zbog svog glupog, lakovernog dodvoravanja tobož biračima pred izbore i sa manjinskim vlasništvom i oni su prodali NIS. I još se drznu svi ti blokaderski političari, analitičari, novinari i ostali da nam drže nekakve pridike po tom pitanju. Stvarno me je sramota da odgovaram na takve gluposti - odgovorio je.