Projekat od značaja za Republiku Srbiju

Novi Sad dobija hotel čuvenog američkog brenda Hajat, projekat koji po svom obimu, značaju i dugoročnim efektima predstavlja jednu od najvažnijih razvojnih investicija u istoriji Novog Sada. Zaključkom Vlade Republike Srbije, projekat Trinity Park - Hyatt Regency ispunio je kriterijume da bude proglašen projektom od značaja, čime je potvrđeno da je reč o investiciji od šireg javnog interesa, značajnoj i za Novi Sad i za Republiku Srbiju u celini.

Izgradnjom hotela Hajat, Novi Sad dobija najveću investiciju u hotelijerstvu u svojoj istoriji, kao i hotel koji će po kvalitetu, usluzi, arhitekturi i održivosti biti jedan od najboljih u ovom delu Evrope. Dolazak brenda Hyatt Regency u Novi Sad označava ulazak grada u krug prestižnih evropskih destinacija sa najvišim svetskim standardima. Posebnu simboličku težinu projektu daje činjenica da se realizuje na mestu nekadašnjeg Hotela Park, jednog od najprepoznatljivijih simbola Novog Sada. Hotel Park je decenijama bio mesto susreta, velikih i malih matura, venčanja, kulturnih i društvenih događaja. Novi kompleks ne briše to nasleđe, već ga nastavlja i unapređuje, spajajući tradiciju grada sa savremenim razvojem.

Novi Sad kao kongresni centar Srbije Hotel Hyatt Regency donosi i kongresni centar međunarodnog nivoa, kakav je Novom Sadu decenijama bio potreban. Kao univerzitetski, medicinski i sajamski centar, Grad po prvi put dobija uslove za organizaciju velikihmeđunarodnih kongresa, naučnih i medicinskih skupova, poslovnih foruma i drugih značajnih događaja. Ovim projektom Novi Sad se pozicionira kao kongresni centar Srbije, u skladu sa Razvojnim planom grada i strateškim opredeljenjem za razvoj MICE turizma. Snažan ekonomski efekat i zapošljavanje Projekat ima izrazito pozitivan ekonomski uticaj. U samom hotelu biće direktno zaposleno više od 200 ljudi, dok će kroz rad dva poslovna objekta, dolazak novih kompanija, prateće usluge i razvoj turizma, ukupan broj radnih mesta dostići više od 1.500 novozaposlenih.



Od poreza, doprinosa i taksi Novi Sad samou prvih pet godina očekuje više od 25 miliona evra javnih prihoda, što predstavlja značajan i dugoročan doprinos budžetu grada Novog Sada i Republike Srbije. Istovremeno, širi pojas oko budućeg hotela već pokazuje snažan investicioni potencijal, uz očekivani rast vrednosti nepokretnosti i dodatna ulaganja u infrastrukturu i javni prostor. Podsticaj banjskom i zdravstvenom turizmu

Jedna od ključnih razvojnih dimenzija ovog projekta jeste njegov uticaj na revitalizaciju banjskog i zdravstvenog turizma, imajući u vidu blizinu čuvene novosadske Jodne banje, koja u Novom Sadu postoji više od 100 godina. Savremeni hotelski kapaciteti, u kombinaciji sa postojećim medicinskim i rehabilitacionim potencijalima, otvaraju prostor za razvoj novih zdravstvenih, velnes i terapijskih programa. Očekuje se da će ova investicija podstaći i dodatna ulaganja Grada u infrastrukturu, Jodnu banju, i naročito u Futoški park, stvarajući dugoročan pozitivan efekat za celu zonu. Posebna zaštita Futoškog parka Projekat Trinity park Hyatt Regency realizuje se uz posebnu pažnju prema životnoj sredini. U postupku odlučivanja o neophodnosti izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu, izrađen je Elaborat o proceni uticaja na životnu sredinu, koja je pokazala da projekat nema negativne efekte, već, naprotiv, donosi pozitivne ekološke rezultate uz propisane mere zaštite. Futoški park, kao zaštićeno prirodno dobro, u potpunosti je izuzet iz obuhvata projekta i ostaje netaknut, uključujući i zaštićeno stablo ginka koji je spomenik prirode.

Na samoj parceli projekta biće 20% više stabala nego što ih ima danas, dok će betonirani i decenijama korišćeni parking nekadašnjeg Hotela Park biti pretvoren u ozelenjenu, uređenu parkovsku površinu čime će parkovska površina biti i veća nego što je danas. Kompleks će biti izgrađen kao pametan, energetski efikasan sistem sa izuzetno niskim CO₂ otiskom, što doprinosi unapređenju urbane mikroklime i kvaliteta života.

Arhitektura svetskog nivoa Arhitektonsko rešenje budućeg hotela Hajat potpisuje čuveni arhitekta Jugoslav Janjić, jedno od najpriznatijih imena domaće arhitekture, u saradnji sa najrenomiranijim međunarodnim arhitektonskim studijima iz Londona i Milana – De Salles Flint i Lai Studio Architects, autorima nekih od najluksuznijih hotela i objekata širom sveta. Ova saradnja garantuje visok kvalitet, funkcionalnost i arhitekturu koja poštuje lokalni kontekst i identitet grada. Novi Sad dobija hotel Hajat, ali pre svega dobija razvojni projekat od nacionalnog značaja i investiciju koja podiže standarde, jača ekonomiju, čuva prirodu, poštuje istoriju i otvara grad ka budućnosti.

Kulturno nasleđe i kontinuitet grada Među najvrednijim simbolima nekadašnjeg Hotela Park nalazi se mozaik poznatog umetnika Ljubiše Petrovića iz 1960. godine, 12 metara x 3 metra, delo koje je decenijama bilo deo kolektivnog sećanja Novosađana i krasilo unutrašnjost nekadašnjeg hotela Park. Ovaj mozaik se, sredstvima investitora, restaurira u saradnji sa relevantnim institucijama. Restaurirani mozaik biće integralni deo novog enterijera hotela Hyatt Regency, čime se simbolično i suštinski uspostavlja kontinuitet između nekadašnjeg Hotela Park i novog hotelskog kompleksa. Na taj način, umetničko delo ne ostaje samo svedočanstvo prošlosti, već postaje živi deo savremenog prostora, dostupan gostima i građanima, i snažan znak da razvoj Novog Sada ne briše kulturno pamćenje, već ga čuva, poštuje i ugrađuje u budućnost.