JYSK Srbija po prvi put među najboljim poslodavcima u Evropi Top Employer 2026. potvrđuje liderstvo u oblasti razvoja zaposlenih
JYSK Srbija je ove godine po prvi put učestvovao u istraživanju i odmah stekao status Top Employer 2026., čime je potvrđen njegov kontinuirani fokus na razvoj zaposlenih i primenu savremenih HR praksi.
Ovaj prestižni sertifikat dodeljuje se kompanijama koje se ističu u razvoju zaposlenih, unapređenju HR praksi i motivisanju tima, a JYSK je kroz nezavisnu evaluaciju Top Employers instituta pokazao da ispunjava najviše standarde u ovim oblastima.
Izuzetni rezultati JYSK Srbije
Srbiju posebno ističu izuzetni rezultati u kategorijama Business Strategy i Leadership, dok su i u pojedinačnim oblastima postignuti vrhunski rezultati:
Leadership: 100%
Employer Branding: 100%
Talent Acquisition: 100%
Performance: 96,36%
Ukupno 14 JYSK zemalja osvojilo je Top Employer sertifikat, pri čemu su četiri, uključujući Srbiju, po prvi put dobile ovo prestižno priznanje.
„Veoma smo ponosni što je veliki broj JYSK zemalja stekao status Top Employer. Ova sertifikacija pruža nam dragocene podatke i uvid u interne procese, omogućavajući nam da kontinuirano unapređujemo i obezbeđujemo najviše standarde HR praksi na nivou cele organizacije“, ističe Jan Verhoek, izvršni potpredsednik za ljudske resurse u JYSKu.
Pored Srbije, Top Employer sertifikat za 2026. godinu dodeljen je i JYSK timovima u Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj, Holandiji, Belgiji, Francuskoj, Češkoj, Slovačkoj, Italiji, Grčkoj, Mađarskoj, Bugarskoj i Sloveniji.
Fokus na ljude i kulturu u Srbiji
„Sertifikat Top Employer Europe je veliko priznanje celokupnoj organizaciji, a posebno našim zaposlenima. Iza ovih rezultata stoje ljudi – njihova posvećenost, energija i spremnost na razvoj. Ponosni smo na kulturu koja se zasniva na poverenju, otvorenoj komunikaciji i stalnom učenju. Kontinuirano ulažemo u razvoj lidera, edukaciju i dobrobit zaposlenih, jer verujemo da su zadovoljni i motivisani zaposleni temelj dugoročnog uspeha JYSKa“, ističe Jadranka Čulo Petrovčić, HR menadžerka za JYSK Sloveniju, Hrvatsku, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu.
JYSK Srbija kontinuirano radi na stvaranju inspirativnog i inkluzivnog radnog okruženja, sa posebnim naglaskom na internu edukaciju, ravnotežu između poslovnog i privatnog života i programe koji podstiču dobrobit zaposlenih. Time kompanija sistematski gradi kulturu u kojoj se zaposleni osećaju cenjeno, saslušano i motivisano.
O sertifikatu Top Employer
Top Employer sertifikat dodeljuje Top Employers Institut kompanijama koje su posvećene stalnom unapređenju HR praksi. Sertifikovane organizacije popunjavaju Upitnik o najboljim HR praksama, koji ocenjuje ključne oblasti upravljanja ljudskim resursima, a podatke potvrđuje nezavisni revizor.
Rezultati se upoređuju na globalnom nivou i omogućavaju kompanijama jasan uvid u njihove prednosti i mogućnosti za dalji razvoj.
Od svog osnivanja 2005. godine, Top Employers Institute je sertifikovao više od 2.300 organizacija u više od 120 zemalja, koje zajedno pozitivno utiču na živote više od 12 miliona zaposlenih širom sveta.
