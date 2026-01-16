Slušaj vest

JYSK Srbija je ove godine po prvi put učestvovao u istraživanju i odmah stekao status Top Employer 2026., čime je potvrđen njegov kontinuirani fokus na razvoj zaposlenih i primenu savremenih HR praksi.

Ovaj prestižni sertifikat dodeljuje se kompanijama koje se ističu u razvoju zaposlenih, unapređenju HR praksi i motivisanju tima, a JYSK je kroz nezavisnu evaluaciju Top Employers instituta pokazao da ispunjava najviše standarde u ovim oblastima.

Izuzetni rezultati JYSK Srbije
Srbiju posebno ističu izuzetni rezultati u kategorijama Business Strategy i Leadership, dok su i u pojedinačnim oblastima postignuti vrhunski rezultati:

  • Leadership: 100%

  • Employer Branding: 100%

  • Talent Acquisition: 100%

  • Performance: 96,36%

Ukupno 14 JYSK zemalja osvojilo je Top Employer sertifikat, pri čemu su četiri, uključujući Srbiju, po prvi put dobile ovo prestižno priznanje.

Jadranka Čulo Petrovčić.jpg
Foto: Sandro Sklepic/Sandro Sklepic

„Veoma smo ponosni što je veliki broj JYSK zemalja stekao status Top Employer. Ova sertifikacija pruža nam dragocene podatke i uvid u interne procese, omogućavajući nam da kontinuirano unapređujemo i obezbeđujemo najviše standarde HR praksi na nivou cele organizacije“, ističe Jan Verhoek, izvršni potpredsednik za ljudske resurse u JYSKu.

Pored Srbije, Top Employer sertifikat za 2026. godinu dodeljen je i JYSK timovima u Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj, Holandiji, Belgiji, Francuskoj, Češkoj, Slovačkoj, Italiji, Grčkoj, Mađarskoj, Bugarskoj i Sloveniji.

Fokus na ljude i kulturu u Srbiji

„Sertifikat Top Employer Europe je veliko priznanje celokupnoj organizaciji, a posebno našim zaposlenima. Iza ovih rezultata stoje ljudi – njihova posvećenost, energija i spremnost na razvoj. Ponosni smo na kulturu koja se zasniva na poverenju, otvorenoj komunikaciji i stalnom učenju. Kontinuirano ulažemo u razvoj lidera, edukaciju i dobrobit zaposlenih, jer verujemo da su zadovoljni i motivisani zaposleni temelj dugoročnog uspeha JYSKa“, ističe Jadranka Čulo Petrovčić, HR menadžerka za JYSK Sloveniju, Hrvatsku, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu.

JYSK Srbija kontinuirano radi na stvaranju inspirativnog i inkluzivnog radnog okruženja, sa posebnim naglaskom na internu edukaciju, ravnotežu između poslovnog i privatnog života i programe koji podstiču dobrobit zaposlenih. Time kompanija sistematski gradi kulturu u kojoj se zaposleni osećaju cenjeno, saslušano i motivisano.

O sertifikatu Top Employer

Top Employer sertifikat dodeljuje Top Employers Institut kompanijama koje su posvećene stalnom unapređenju HR praksi. Sertifikovane organizacije popunjavaju Upitnik o najboljim HR praksama, koji ocenjuje ključne oblasti upravljanja ljudskim resursima, a podatke potvrđuje nezavisni revizor.

JYSK Stores (11).png
Foto: Promo/JYSK

Rezultati se upoređuju na globalnom nivou i omogućavaju kompanijama jasan uvid u njihove prednosti i mogućnosti za dalji razvoj.

Od svog osnivanja 2005. godine, Top Employers Institute je sertifikovao više od 2.300 organizacija u više od 120 zemalja, koje zajedno pozitivno utiču na živote više od 12 miliona zaposlenih širom sveta.

