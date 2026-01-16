Slušaj vest



Beograd, 16. januar 2026 - NLB Komercijalna banka dobitnik je prestižnog Top poslodavac 2026 sertifikata, čime je treći put zaredom i zvanično prepoznata kao jedna od najpoželjnijih kompanija za rad u Srbiji. Ovo priznanje, koje dodeljuje Top Employers institut, globalni autoritet za prepoznavanje izvrsnih praksi upravljanja ljudskim resursima, potvrđuje kontinuitet i posvećenost u kreiranju boljih radnih prilika i unapređenju iskustva svojih zaposlenih.

Sertifikat Top poslodavac, kao jedan od najuglednijih u oblasti ljudskih resursa, ove godine je dobilo samo18 kompanija u Srbiji, koje su se istakle najvišim standardima u domenu strategije za upravljanje ljudskim resursima, inkluzivnog radnog okruženja, prepoznavanja i razvoja talenata, profesionalnog i ličnog rasta zaposlenih, kao i njihovog blagostanja.

„Treće uzastopno priznanje Top poslodavac za nas predstavlja potvrdu da dugoročno razmišljanje o ljudima daje rezultate. U NLB Komercijalnoj banci verujemo da kvalitetno radno okruženje nije projekat sa rokom trajanja, već proces u kom slušamo, učimo i zajedno se razvijamo. Naši zaposleni znaju da iza svakog poslovnog cilja stoji iskrena briga o njihovom razvoju, dobrobiti i ravnoteži između poslovnog i privatnog života. Upravo ta doslednost u vrednostima i odnosima čini osnovu naše organizacione kulture i najveću snagu našeg tima“, istakla je Slavica Petrović, direktorka Ljudskih resursa i organizacionog razvoja NLB Komercijalne banke.

Adrijen Seligmen, izvršni direktor Top Employers instituta, istakao je da ovaj sertifikat potvrđuje da NLB Komercijalna banka kontinuirano gradi kvalitetno i podsticajno radno okruženje koje doprinosi dugoročnom poslovnom uspehu.

„Jasna povezanost strategije upravljanja ljudima i organizacionih ciljeva, uz stalno unapređivanje načina rada, donosi vidljive rezultate. Sa zadovoljstvom, treću godinu zaredom, ističemo NLB Komercijalnu banku kao Top poslodavca.“

Foto: Ivanka Bukvić

NLB Komercijalna banka članica je NLB Grupe, koja je prepoznata kao jedan od vodećih poslodavaca u regionu i šire. NLB je jedinstven primer dugoročne doslednosti u oblasti upravljanja ljudima - kao jedina bankarska grupacija koja već 11 godina zaredom nosi Top Employer sertifikat. Ovaj kontinuitet potvrđuje strateški pristup razvoju zaposlenih i primenu istih visokih standarda na svim tržištima na kojima posluje. Pored Srbije i Slovenije, prestižni sertifikat su ove godine ponele i NLB Banka Sarajevo i NLB Banka Banja Luka.