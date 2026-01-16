Slušaj vest

Tri godine zaredom Zagreb je bio domaćin najveće finansijske i tehnološke konferencije u ovom delu Evrope, kao i najvrednijeg takmičenja za startape iz industrije, na koje su pristizale prijave iz više od 20 zemalja sa tri kontinenta. Od stotina prijava, svega tridesetak timova dobilo je priliku da u trominutnom pitchu predstavi svoja rešenja i takmiči se za izuzetno bogat paket nagrada.

Money Motion raste u svakom pogledu, a upravo su startup zajednica i njeno takmičenje jedna od ključnih oblasti tog rasta. Zato na najnovijem izdanju konferencije, koje će se održati 11. i 12. marta 2026. Godine. Očekujemo potpuno novi Startup paviljon, dvodnevni program, izložbenu zonu namenjenu isključivo startupima i do sada najveći nagradni fond na takmičenju, kojem se ovog puta mogu pridružiti i rešenja zasnovana na veštačkoj inteligenciji, uz ona iz oblasti finansijskih tehnologija.

Istražili smo sve detalje, a Money Motion 2026 će se održati 11. i 12. marta 2026. godine.

Nikada veće interesovanje za Money Motion Startup takmičenje



Iako su prijave otvorene tek pre nekoliko nedelja, broj pristiglih aplikacija već sada obara rekorde. Svi timovi koji to još nisu učinili, stignu da se prijave do kraja januara. Na četvrtom izdanju MoMo Startup takmičenja dobrodošle su ideje iz oblasti FinTecha i veštačke inteligencije, kao i njihove primene u finansijskom sektoru, ali i u svim drugim srodnim industrijama.

Podsetimo, svi dosadašnji pobednici, bez obzira na to da li su osvojili prvo ili treće mesto, danas su ozbiljni tržišni igrači koji koriste nove prilike na globalizovanom, ubrzanom i tehnološki zahtevnom tržištu. Tako je, na primer, španski Devengo, manje od dve godine nakon pobede u Zagrebu, osvojio i ostatak Evrope i postao pionirski primer FinTecha u Španiji, uz značajne institucionalne investicije, uključujući i ulaganja samih banaka.





Foto: NINA DURDEVIC/NINA DURDEVIC

Najvredniji bazen nagrada do sad

Više od 60.000 evra vrednih nagrada zasluženo će podeliti najbolji među najboljima. Od svih pristiglih prijava, stručni tim će odabrati deset finalista koji će se predstaviti na Startup bini tokom prvog dana konferencije i suočiti sa zainteresovanom publikom i zahtevnim žirijem. Troje najboljih, koje će organizatori i žiri proglasiti tokom drugog dana konferencije, podeliće novčani fond od 10.000 evra i brojne nagrade MoMo partnera, uključujući izlagačko mesto u expo zoni narednog izdanja konferencije, 40.000 dolara kredita za platforme kao što su Infobip i Amazon Web Services, mesto na Fundraising Bootcamp-u, jednom od najpoznatijih i najuspešnijih programa za pripremu startapa za investicije, kao i dodatne nagrade koje će biti objavljene u nedeljama koje slede.

Žiri vrhunskih stručnjaka se vraća

Šest eksperata sa bogatim iskustvom na međunarodnoj tehnološkoj sceni imaće zadatak da saslušaju i evaluiraju deset odabranih ideja predstavljenih kroz trominutni pitch. Žiri čine ključni akteri iz industrije, čija je perspektiva od neprocenjive vrednosti za sve učesnike takmičenja:



Andrea Čordaš iz Hellen’s Rocka donosi dragoceno iskustvo u proceni poslovne strategije i izvodljivosti projekata. Francois Mazoudier iz Fundraising Bootcamp-a svojim znanjem o prikupljanju kapitala, pruža uvide ključne za mlade timove.

Iva Rakočević iz Elevator Ventures-a obezbeđuje ekspertizu iz oblasti korporativnog investiranja.

Sabrina Tharani iz Mastercard-a biće ključna za procenu tržišnog potencijala i skalabilnosti FinTech rešenja.

Silvije Radišić iz AYMO Ventures-a donosi duboko razumevanje ulaganja u rizični kapital (venture capital).

Cosmin Ochisor iz Gapminder-a fokusiraće se na potencijal za rast i globalnu relevantnost najboljih startapa. Njihovo bogato međunarodno iskustvo i specijalizovani uvidi u FinTech i AI industriju obezbediće da u finale uđu takmičari sa najvećim potencijalom za globalni uspeh.

Foto: NINA DURDEVIC/NINA DURDEVIC

Startapi okupljeni u posebnoj expo zoni

Odmah uz glavni ulaz na konferenciju i centralnu izlagačku zonu Money Motion-a nalazi se novo osmišljeni Startup paviljon, sa izložbenim prostorom namenjenim isključivo onima koji pomeraju granice savremenih tehnologija. Od prethodnih pobednika takmičenja i najnovijih izazivača, do globalno relevantnih investitora i distributera, ova zona predstavlja novu odskočnu dasku za sve mlade i ambiciozne timove koji žele da se takmiče na svetskoj sceni.

Broj izlagačkih mesta u startup zoni je ograničen, a cene su prilagođene timovima koji su tek na početku svoje priče.

Bogata agenda i puna dva dana

Program ovogodišnjeg Money Motion-a raste u skladu sa ambicijama same konferencije, kako u širini tema, tako i u dubini uvida. Posebno se izdvaja bina posvećena veštačkoj inteligenciji i automatizaciji, AI & Automation Stage, koja će premijerno otvoriti prostor za tehnologije koje iz korena menjaju finansijsku industriju.

U tom kontekstu, program će dodatno obogatiti dolazak ključnih lidera čija ekspertiza prevazilazi granice sektora i država. Reinhard Höll, direktor transformacije i IT-a u NLB banci, donosi uvid iz samog epicentra velikih digitalnih transformacija u evropskom bankarstvu, zasnovan na godinama savetničkog iskustva u McKinsey-ju i dubokom razumevanju finansijske strategije. S druge strane, Hendrik Bourgeois iz Mastercard-a, koji predvodi javne politike i odnose sa vladama u Evropi, osvetliće poziciju industrije u vremenu kada se regulativa, geopolitika i tehnologija sve češće susreću za istim stolom. Kada je reč o budućnosti digitalnog novca, nezaobilazna je i Nilixa Devlukia, vizionarka čiji je glas već prepoznat u okvirima Evropske centralne banke, britanskog FCA i niza ključnih institucija koje oblikuju monetarni sistem budućnosti.





Foto: Money Motion