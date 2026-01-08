Slušaj vest

Akcionarsko društvo Srbijavoz saopštilo je i da neki vozovi kasne zbog smetnje na infrastrukturnim kapacitima.

Kako je navedeno na sajtu, vozovi na relacijama Zemun-Valjevo-Zemun, Zemun-Pančevo Vojlovica-Zemun i Lapovo-Kraljevo-Lapovo danas neće saobraćati.

Što se tiče vozova iz sistema BG:VOZ, voz koji treba da pođe iz Zemuna za Batajnicu i iz Batajnice za Zemun, kao i iz Ovče za Batajnicu i iz Batajnice za Ovču i iz Rakovice za Ovču i iz Ovče za Rakovicu.

Navode i da zbog smetnje na infrastrukturnim kapacitetima pojedini vozovi kasne, među kojima su vozovi na relacijama Mala Krsna-Požarevac, Prijepolje teretna-Zemun.

Biznis Kurir/Telegraf

