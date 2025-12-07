Slušaj vest

"Poslednjih godina Rusija je izložena bezpresedentnim merama ekonomskog pritiska sa strane zapadnih zemalja. Uprkos tome, ruska ekonomija pokazala je visok stepen otpornosti i prilagodljivosti, nastavila siguran rast. Postalo je očigledno da jednostrane prinudne mere nanose težak udarac samim inicijatorima", navodi se u saopštenju povodom zasedanja Generalne skupštine UN posvećenog Međunarodnom danu borbe protiv jednostranih prinudnih mera.

U saopštenju se dodaje da je Moskva uverena da takva sredstva pritiska ozbiljno ometaju formiranje pravednog i ravnopravnog policentričnog svetskog poretka.

Instrument neokolonijalne politike

"Takve mere služe kao jedan od glavnih instrumenata neokolonijalne politike kolektivnog Zapada. Njen cilj je jasan - zadržati izmičuću dominaciju, lišiti zemlje Svetske većine prava na samostalan politički izbor, i usporiti njihov tehnološki i industrijski razvoj", istakli su u MID-u.

Takođe je navedeno da će Moskva zajedno sa odgovornim članicama Svetske većine nastaviti da se bori protiv nezakonitih jednostranih mera i drugih oblika neokolonijalizma.

Antiruski paketi sankcija i posledice

Zapad je pojačao ekonomski pritisak na Rusiju zbog događaja u Ukrajini, što je dovelo do rasta cena električne energije, goriva i hrane u Evropi i SAD.

Uvedeno 19 paketa sankcija

Od početka specijalne operacije Evropska unija uvela je već 19 paketa restrikcija.

Uprkos tome, Rusija se nosi sa pritiskom, dok sa Zapada često dolaze mišljenja da su uvedena ograničenja neefikasna. Istovremeno, zemljama koje su se pridružile sankcijama nedostaje hrabrosti da priznaju neuspeh antiruske politike.

Kako je ranije istakao predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov, sankcije su "oružje sa dve oštrice". Rusija je više puta naglasila da smatra takve jednostrane mere nezakonitim i da se protivi njima.